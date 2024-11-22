Джош Бролін у фільмі «Дюна 2»

Актор Джош Бролін, який зіграв у «Дюні» воєначальника дому Атрідів Ґурні Галлека, наполягає, що Американська кіноакадемія мусить номінувати режисера фільму Дені Вільньова. Нагадаємо, перша «Дюна» отримала десять номінацій на «Оскар», проте режисерської серед них не було.

«Якщо його не номінують цього року, я перестану зніматись в кіно. Дені – один з найкращих майстрів кіно. Якщо нагорода Академії має якийсь сенс, то вони це визнають», – заявив Бролін в інтерв’ю Variety.

56-річний Джош Бролін – американський актор, у фільмографії якого такі фільми, як «Сікаріо», «Старим тут не місце», «Аве, Цезар!», «Еверест»», «Гангстер», «Гарві Мілк» та інші.