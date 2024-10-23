Фільм «Дюна 2» претендуватиме на інші номінації

Композиція, створена знаменитим композитором Гансом Циммером для фільму «Дюна 2», не зможе змагатися за премію «Оскар». Американська кіноакадемія оголосила, що у музиці запозичено понад 20% тем, які уже звучали раніше, та є чимало елементів з першої «Дюни».

«У випадках сиквелів та франшиз партитура не має використовувати понад 20% уже існуючих тем та музики, запозичених з партитур попередніх фільмів», – цитує Variety правила Кііноакадемії.

Ганс Циммер написав музику для понад 160 фільмів. Композитор є володарем «Оскара» та чотириразовим володарем премії «Греммі», автором саундтреків до фільмів «Людина дощу», «Краще не буває», «Гладіатор», «Шерлок Голмс», «Початок», «Інтерстелар», «Дюнкерк», «Пірати Карибського моря» та багатьох інших. За фільм «Дюна» Циммер номінувався на «Оскар».