До інфекційної лікарні Львова госпіталізували 24-річну вагітну з ботулізмом
Пацієнтка перебуває на 35 тижні вагітності
У четвер ввечері, 21 листопада, до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 24-річну мешканку Шептицького, яка перебуває на 35 тижні вагітності. У пацієнтки діагностували ботулізм. Причиною інфекційного захворювання став паштет домашнього приготування.
Як повідомила ZAXID.NET завідувачка 4-го діагностичного відділення інфекційної лікарні Таміла Алексанян, пацієнтка спершу звернулася до лікарів Львівського обласного перинатального центру. Там з’ясували, що погіршення її стану не пов’язане з вагітністю, і скерували до інфекційної лікарні. Там медики зʼясували, що в неділю жінка їла м’ясний паштет, який її бабуся приготувала ще рік тому. Невдовзі у вагітної виникли тривожні симптоми: у неї був розмитий зір, було важко ковтати тверду їжу, виникли блювота, пронос тощо.
За словами Таміли Алексанян, у лікарні відразу розпочали лікування вагітної. Їй уже почали вводити протиботулунічну сироватку. Домашній паштет разом з вагітною їли й інші члени родини. Який їхній стан, наразі невідомо.
Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах. Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.
Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі:
- порушення зору (двоїння або туман в очах), невиразність мови, може бути важко ковтати, відчуття сухості в роті, м'язова слабкість;
- загальна інфекційна інтоксикація: пронос, блювота, може незначно підвищитись температура, боліти живіт;
- пригнічені функції дихальних м'язів, внаслідок чого за відсутності терапії смерть зазвичай настає від дихальної недостатності;
- у дітей симптоми ботулізму можуть проявлятися у вигляді апатії, відмови від їжі, тривалого плачу, а також м'язової слабкості.