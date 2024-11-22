Домашній паштет став причиною виникнення ботулізму у вагітної

У четвер ввечері, 21 листопада, до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 24-річну мешканку Шептицького, яка перебуває на 35 тижні вагітності. У пацієнтки діагностували ботулізм. Причиною інфекційного захворювання став паштет домашнього приготування.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка 4-го діагностичного відділення інфекційної лікарні Таміла Алексанян, пацієнтка спершу звернулася до лікарів Львівського обласного перинатального центру. Там з’ясували, що погіршення її стану не пов’язане з вагітністю, і скерували до інфекційної лікарні. Там медики зʼясували, що в неділю жінка їла м’ясний паштет, який її бабуся приготувала ще рік тому. Невдовзі у вагітної виникли тривожні симптоми: у неї був розмитий зір, було важко ковтати тверду їжу, виникли блювота, пронос тощо.

За словами Таміли Алексанян, у лікарні відразу розпочали лікування вагітної. Їй уже почали вводити протиботулунічну сироватку. Домашній паштет разом з вагітною їли й інші члени родини. Який їхній стан, наразі невідомо.

Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах. Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі: