Українець допоміг у легалізації громадянам України, Грузії, Індії, Пакистану, Бангладешу і Непалу

Польські правоохоронці затримали 27-річного громадянина Польщі та 30-річного українця, які у 2017-2019 роках допомогли сотням нелегалів. Про це у п’ятницю, 22 листопада, повідомило польське радіо RMF24.

Група зловмисників, яку підозрюють в організації схеми легалізації перебування у Польщі іноземних громадян, активно діяла у 2017-2019 роках. За цей час вони допомогли отримати адміністративні рішення для легалізації перебування у країні сотням нелегалів з України, Грузії, Індії, Пакистану, Бангладешу і Непалу.

22 листопада стало відомо, що Центральне бюро розслідувань і прикордонники затримали у Варшаві ще двох підозрюваних – 27-річного поляка та 30-річного українця.

«Угруповання вело фіктивну підприємницьку діяльність, у якій виготовляли документи, що підтверджують роботу іноземців. На їх основі вони незаконно отримали посвідки на проживання в Шенгенській зоні», – йдеться у повідомленні.

На початку 2024 року у цій справі затримали 8 підозрюваних. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Польщі затримали 40-річного українця, який допомагав іноземцям незаконно влаштуватися на роботу. Тоді правоохоронці повідомляли, що йому загрожує штраф 30 тис. злотих.