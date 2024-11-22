Підозрювані намагалися переправити трьох жителів Рівненської області

На Рівненщині викрили чергову схему незаконного переправлення через кордон військовозобов’язаних чоловіків. Організували її два жителі Варського району. Про це у п’ятницю, 22 листопада, повідомили в Управлінні СБУ в Рівненській області.

Слідчі встановили, що організатори схеми шукали «клієнтів» через посередників. Підозрювані надавали чіткі рекомендації, як потрапити до країн ЄС в обхід встановлених пунктів пропуску. «Клієнти» мали дотримуватися інструкцій та настанов, щоб не потрапити в поле зору українських прикордонників.

Співробітники СБУ затримали двох організаторів незаконного перетину «на гарячому», під час спроби переправити трьох жителів Рівненської області річковим транспортом через державний кордон України.

Зазначимо, що правоохоронці не вказують, в яку країну ЄС намагалися переправити ухилянтів і через яку річку. Однак, ймовірніше йдеться про Польщу. Українсько-польський кордон проходить через річку Західний Буг.

Під час обшуків за місцем проживання організаторів схеми правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, документи для виїзду за кордон та транспортний засіб, який використовували для незаконного трансферу.

Як повідомили в Рівненській обласній прокуратурі, вартість послуг становила 3500 доларів.

Наразі двом організаторам незаконної схеми для ухилянтів повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин та причетних до правопорушення осіб.