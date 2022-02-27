Уже 20 країна Євросоюзу закрили свій повітряний простір для літаків Росії. 27 лютого про таке рішення оголосила Німеччина, Італія, Ірландія, Австрія, Франція та Нідерланди.

Зокрема, Німеччина закрила свій повітряний простір від 15:00 27 лютого й на три місяці. Винятки стосуватимуться транспортних гуманітарних літаків.

Із нинішнього вечора повітряний простір для літаків РФ закриває Італія та Франція. Австрія також прийняла аналогічне рішення, однак наразі не відомо, відколи почне діяти заборона.

Нагадаємо, що першими про закриття повітряного простору для російських літаків заявила Польща та Чехія. Згодом до їх ініціативи приєдналася Румунія, Естонія, Литва, Латвія, Велика Британія, Фінляндія, Бельгія, Данія, Швеція, Словенія, Болгарія. Включно з Україною для російських літаків закрили небо уже 20 країн.

Росія у відповідь на санкції також почала забороняти літакам з цих країн польоти над своєю територією.

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