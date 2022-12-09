Владімір Путін та Нарендра Моді на торішньому саміті в Нью-Делі 6 грудня 2021 року

Прем’єр Індії Нарендра Моді скасував очну зустріч із президентом Владіміром Путіним, яка мала відбутися у грудні. Про це 9 грудня повідомляє Bloomberg із посиланням на чиновників, обізнаних із ситуацією.

Рішення індійського прем’єра пов’язане з війною в Україні, зокрема – з російськими погрозами застосувати ядерну зброю, пише агентство з посиланням на джерело, обізнане із ситуацією.

Видання зазначає, що російсько-індійський саміт відбувався щороку з початку 2000-х і був скасований лише одного разу під час пандемії Covid-19 у 2020 році. Однак уже у грудні 2021 року Путін заради зустрічі з Моді відвідав Індію, що стало його першою поїздкою за межі пострадянського простору після початку пандемії.

Джерела Bloomberg вказують, що скасування саміту не означає погіршення відносин між Делі і Москвою, проте, за їх словами, Моді вважає, що зустріч з Путіним зараз не принесе йому вигод.

Агентство з посиланням на російські джерела пише, що про скасування зустрічі стало зрозуміло ще у вересні. Тоді на саміті Шанхайської організації співпраці в Узбекистані Моді заявив Путіну, що нинішня доба – «не доба війни», фактично прямо закликавши його шукати миру з Україною.

Офіційні представники обох країн поки що не коментували повідомлення.