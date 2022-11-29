Носій російської ядерної зброї

Після перших невдач російської армії посадові особи обговорювали ймовірність застосування президентом Росії Владіміром Путіним ядерної зброї у війні проти України. Про це з посиланням на американський журнал Newsweek повідомляє «Українська правда».

За інформацією видання, відповідні розмови підтверджують електронні листи, які російський правозахисник і засновник сайту Gulagu.net Владімір Осєчкін отримував від свого інформатора у ФСБ з позивним «Вітер змін». Електронні листи, які були передані виданню, датовані 17 та 21 березня, а також 12 квітня.

Повідомляється, що тему застосування ядерної зброї обговорювали генерали РФ і співробітники ФСБ, Путін на таких розмовах не був присутній.

Починаючи з 4 березня, джерело з ФСБ регулярно надсилало повідомлення Осєчкіну, розкриваючи невдоволення всередині служби через війну проти України. Листи були отримані за кілька місяців до того, як Путін заявив, що Росія готова застосувати ядерну зброю для «захисту своєї територіальної цілісності».

Зокрема, в електронному листі від 17 березня, написаному всього через кілька тижнів після початку війни, джерело повідомило, що хоча війна проти України «десь за межами логіки і здорового глузду», вони сподіваються, що «відверта дурість не буде реалізована», маючи на увазі використання ядерної зброї.

Кількома днями пізніше джерело в ФСБ повідомило, що більшість учасників розмов припускали, що Путін не піде на застосування ядерної зброї, оскільки це означало б «поразку Росії» в очах противників та нейтральних країн.

За даними джерела, ними висловлювались думки, що якщо російський президент віддасть наказ нанести ядерний удар по Україні, то його рішення може заблокувати військове командування.

«Тобто, якщо це «технічно можливо», в чому немає ніякої впевненості. Точніше, для початку для цього потрібна згода всіх причетних (до нанесення ядерного удару), що складно. Потім потрібно, щоб технічні можливості відповідали «хочеться», а тут все непросто», – писав інформатор.

Крім того, під час використання ядерної зброї РФ потрібно враховувати низку факторів, зокрема, й втручання інших країн.

«І ракетам все одно потрібно буде досягти цілей, тому що «нерівномірні перехоплення» таких ракет над нашою територією можуть стати неприємним «побічним ефектом», який перекреслить усе», – йдеться у листах.

У тому ж електронному листі агент ФСБ критикує відсутність стратегії Кремля щодо вторгнення, вказуючи на Путіна у питанні військових невдач Росії у війні проти України в той час.