Під час навчань Владімір Путін знову озвучив маячню про нібито ядерну загрозу з боку України

У середу, 26 жовтня, російські військові під керівництвом президента Росії Владіміра Путіна провели «навчання з завдання масованого ядерного удару стратегічними ядерними силами».

«По полігону Кура на Камчатці здійснено пуски міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс» із державного випробувального космодрому Плесецьк і балістичної ракети «Сінєва» з акваторії Баренцевого моря», – йдеться в повідомленні про навчання на сайті Кремля.

Міністр оборони РФ Сєргей Шойгу повідомив, що Росія провела навчання з нанесення масованого ядерного удару стратегічними ядерними силами ЗС РФ «у відповідь на ядерний удар противника».До здійснення завдань також залучалися літаки дальньої авіації Ту-95МС, які здійснили пуск крилатих ракет повітряного базування.

В РФ відзвітували, що провели перевірку підготовленості органів військового управління та навичок роботи керівного та оперативного складу з організації управління військами.

«Завдання, передбачені під час тренування стратегічних сил стримування, виконані в повному обсязі, всі ракети досягли цілей, підтвердивши задані характеристики», — заявили у Кремлі.

Також Міноборони РФ показало кадри пуску МБР «Синява» з атомного підводного човна «Тула» і навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс» з космодрому Плесецьк.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін озвучив чергову видумку про ядерну загрозу, яка нібито іде з боку України.

«Українську територію перетворити на полігон для військово-біологічних експериментів, а зараз накачують озброєнням у тому числі важким, залишають без уваги заяви київського режиму про бажання отримати ядерне озброєння. Сказано було ж публічно про це з боку київської влади. Ні, всі мовчать. Відомо і про плани застосувати для провокацій і так звану «брудну бомбу», – сказав Путін.

Нагадаємо, раніше Росія анонсувала проведення ядерних навчань. Це другі такі навчання у 2022 році, перші відбулися за п'ять днів до вторгнення в Україну.

Як інформував ZAXID.NET, 23 жовтня російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Міністр оборони Росії Сєргей Шойгу навіть провів телефонні розмови з очільниками міноборони Туреччини, Франції, Великої Британії та США. У розмовах зі своїми іноземними колегами Шойгу заявив, що нібито є загроза застосування Україною «брудної бомби». Однак, російським заявам ніхто не вірить.