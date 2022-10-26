Радбез ООН провів закрите засідання на запит Росії, де розглянув її звинувачення щодо України у нібито створенні «брудної бомби». Британське представництво заявило, що РФ не надала ніяких доказів своїх звинувачень. Про це повідомляє агенція Reuters.

Росія стверджувала, що «Київ наказав двом ядерним установам створити "брудну бомбу"».

Водночас, заступник посла Великобританії в ООН Джеймс Каріукі заявив після засідання Радбезу, що його учасники «не побачили і не почули ніяких доказів, що б підтверджували явно брехливі звинувачення Росії».

«Це суто російська дезінформація, яку ми бачили багато разів раніше, і вона повинна припинитися», – наголосив Каріукі, назвавши засідання «гаянням часу».

Очікується, що в середу Рада Безпеки ООН збереться для обговорення ядерної програми Ірану, а в четвер – для розгляду теми «військових біологічних програм» України, про що, знову ж таки, заявляє Росія.

«Брудна бомба» – це, по суті, звичайна боєголовка або снаряд, начинений радіоактивними речовинами або промисловими чи медичними відходами з низьким рівнем радіації: цезієм, іридієм, плутонієм.

Під час детонації цього виду зброї не відбувається ядерного вибуху з ланцюговою реакцією, як це було б під час вибуху атомної бомби. Руйнівний ефект «брудної бомби» не більший, ніж у звичайної бомби, скинутої з літака, або ракети.

Але наявність радіоактивних частинок призводить до широкого забруднення цілих районів, хоча й слабкого, роблячи їх непридатними для проживання на довгі роки.