Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив експертів МАГАТЕ приїхати до України та перевірити брехливі звинувачення Росії щодо нібито розробки українцями «брудної бомби». Про це Кулеба говорив із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі і той погодився.

«У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об'єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби". Він погодився», – написав Кулеба в Twiter у понеділок, 24 жовтня.

Він наголосив, що Україна нічого не приховує від світової спільноти.

«На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам нема чого ховати», – заявив міністр закордонних справ.

У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки «брудної бомби». Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 24, 2022

23 жовтня російські пропагандистські ЗМІ почали писати, що Україна нібито готує провокацію з «брудною бомбою». Глава Міноборони РФ та воєнний злочинець Сєргєй Шойгу зателефонував міністрам оборони США, Франції, Туреччини та Британії та повторив їм це вкидання. В Офісі президента назвали слова Шойгу передбачуваним абсурдом. Схожої думки й міністр оборони Британії Бен Уоллес.

Кулеба нагадав: росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують зробити самі. А міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що «на злодію й шапка горить».