Глави США і Китаю зустрілись вперше з моменту обрання Байдена президентом

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін погодилися, що ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися, в тому числі в Україні. Про це повідомили в Білому домі за підсумками зустрічі, пише «Європейська правда».

Лідери США і Китаю погодились, що ядерна війна ніколи не повинна відбутись і наголосили на своїй незгоді із застосуванням або погрозою застосування ядерної зброї в Україні.

«Президент Байден згадав жорстоку війну Росії проти України та безвідповідальні погрози Росії застосувати ядерну зброю. Президент Байден і очільник Сі підтвердили свою згоду з тим, що ядерна війна ніколи не повинна відбутись, і що її не можна виграти, і наголосили на своїй незгоді із застосуванням або погрозою застосування ядерної зброї в Україні», – йдеться у заяві Білого дому.

Байден привітав українців із деокупацією Херсона. Він наголосив, що США не будуть залучені до будь-яких переговорів про мир в Україні без України.

«Передусім це була значуща, значуща перемога для України, і я не можу не привітати мужність, рішучість і боєздатність українського народу та українських військових», – додав Байден.

Очільник США також заявив, що його країна робитиме усе, аби конкуренція з Китаєм не переросла в конфлікт та відкинув можливість нової холодної війни.