Салліван проводив конфіденційні обговорення із секретарем радбезу РФ Ніколаєм Патрушевим

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що канали зв'язку між Вашингтоном і Москвою залишаються відкритими, незважаючи на війну в Україні. Про це пише ВВС.

Виступаючи в Нью-Йорку, Салліван сказав, що «в інтересах США підтримувати контакт з Кремлем».

Але він наполягав на тому, що офіційні особи США «чітко усвідомлюють, з ким ми маємо справу».

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Салліван проводив конфіденційні обговорення із секретарем радбезу РФ Ніколаєм Патрушевим, і старшим помічником Кремля з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим протягом останніх кількох місяців.

Високопосадовці повідомили журналістам, що вони обговорювали шляхи захисту від ризику ядерної ескалації у війні в Україні, але не вели жодних переговорів щодо шляхів припинення війни.

Минулого місяця Салліван заявив, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме «катастрофічні наслідки для Росії».

В інтерв'ю американській телекомпанії NBC він заявив, що високопосадовці США «прописали масштаби потенційної відповіді» у приватних розмовах з російськими посадовцями.