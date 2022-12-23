Іран прагне розширити постачання сучасної зброї в Росію. Про це заявив голова ізраїльського розвідагентства Моссад Давид Барнеа.

Він пояснює, шо посилюючи зв'язки з РФ, Іран прагне натомість розширити свій ядерний проект. Тегеран має далекосяжні плани щодо розширення поставок передових систем озброєння Росії. При цьому він намагається ховати цю діяльність під завісою секретності.

«Ми різними каналами отримуємо попередження про наміри Ірану поглибити та розширити постачання передової зброї в Росію, розширити свій ядерний проект, а також про намір іранського режиму активізувати напади на дружні Ізраїлю мусульманські країни регіону. Ми не допустимо, щоб у розпорядженні режиму аятолл з'явилася ядерна зброя ... Це моє зобов'язання, це зобов'язання Моссада. Парадоксальним чином навіть зараз на Заході лунають голоси, що закликають до підписання нової ядерної угоди з Іраном. При цьому ігнорується відверта брехня іранської сторони, записана в угоді», – заявив Барнеа.

Шеф ізраїльської розвідки додав, що організація працює над створенням альянсів із країнами Близького Сходу та іншими мусульманськими державами, з якими Ізраїль досі не налагодив офіційні відносини.

За його словами, це робиться для того, «щоб наростити міць, яка дасть нам змогу ефективно і потужно протистояти спільним викликам». У своєму виступі Барнеа також торкнувся взаємодії Тегерана і Москви, насамперед у військовій сфері.