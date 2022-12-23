В оборонний бюджет заклали на 45 млрд більше, ніж спершу пропонував Джо Байден

Президент США Джозеф Байден підписав закон про оборонний бюджет Сполучених Штатів на 2023 рік на рекордні 858 млрд доларів. Цей документ також передбачає 800 млн доларів на допомогу Україні. Про підписання закону повідомили у Білому домі.

«У п'ятницю, 23 грудня 2022 року, президент підписав H.R. 7776, «Закон про бюджетні асигнування на потреби національної оборони на 2023 фінансовий рік», який затверджує асигнування на 2023 фінансовий рік, головним чином, на програми Міністерства оборони та військового будівництва, програми національної безпеки Міністерства енергетики та програми розвідки; визначає підвищення базового грошового забезпечення військовослужбовців та інші повноваження, пов'язані зі Збройними силами США», – йдеться у повідомленні.

В оборонний бюджет заклали на 45 млрд більше, ніж спершу пропонував Байден. Бюджет передбачає збільшення заробітної плати для американських військових, фінансування закупівлі зброї, підтримку для Тайваню, якому загрожує Китай, та 800 млн доларів військової підтримки для України для відсічі агресії РФ.

Також закон продовжує на п'ять років заборону на співпрацю США із Росією у військовій сфері, і наказує домагатися виключення цієї країни з міжнародних організацій, включаючи G20.

Також передбачається збільшення заробітної плати військовослужбовців на 4,6%; фінансування закупівель зброї, кораблів і літаків. Закон передбачає надання підтримки Тайваню, який стикається з агресією з боку Китаю, і виділення 10 млрд доларів цій державі до 2027.

Крім того, оборонний бюджет США передбачає запровадження вторинних санкцій щодо осіб, які беруть участь у значних золотовалютних операціях з Росією, у тому числі із золотом з резервів Центрального банку Росії. Також проект передбачає зниження залежності від постачання російських енергоносіїв. Підписання Байденом проекту оборонного бюджету не є останнім словом щодо витрат. Далі Конгрес США має ухвалити законопроекти про асигнування, які дозволять уряду витрачати федеральні гроші.

Додамо, що раніше Сенат Конгресу Сполучених Штатів переважною більшість голосів схвалив законопроект про фінансування уряду у 2023 році на суму 1,7 трлн доларів, у якому передбачені майже 45 млрд доларів для допомоги України та союзникам Вашингтона.