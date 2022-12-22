Сенат Конгресу Сполучених Штатів переважною більшість голосів схвалив законопроект про фінансування уряду у 2023 році на суму 1,7 трлн доларів, у якому передбачені майже 45 млрд доларів для допомоги України та союзникам Вашингтона. Про це повідомляє «Європейська правда».

За документ проголосували 68 сенаторів, ще 29 висловились проти. Бюджет серед іншого, містить «Акт про додаткові асигнування для України», що передбачає майже 45 млрд доларів витрат.

Ключові статті витрат передбачають до 14,5 млрд на передання Україні майна з військових запасів рішенням президента, 9 млрд на закупівлю військової допомоги для України та 13,37 млрд фінансової підтримки. Також передбачені додаткові витрати для інших союзників США. Ці кошти будуть виділені на додаток до рекордних 858 млрд оборонних витрат на цей рік.

Тепер законопроект має бути схвалений Палатою представників США і підписаний президентом Джо Байденом для набуття чинності. Це має відбутися до п'ятниці включно, інакше в американському уряді настане шатдаун (тимчасове припинення роботи через відсутність узгодженого фінансування).

Як повідомлялось, до законопроекту додали поправку сенатора від Республіканської партії Ліндсі Грема про конфіскацію активів російських олігархів та їхнє передання на користь України.