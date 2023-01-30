Макрон прокоментував можливість поставки французьких винищувачів Україні

Президент Франції Емманюель Макрон заявив 30 січня, що його країна не виключає надсилання військових літаків в Україну, але висунув кілька умов для такого кроку. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, Макрон сказав, що «нічого не виключено». Президент Франції наголосив, що постачання зброї України можливі, якщо Київ спершу подасть запит, якщо запитуване озброєння «не буде ескалаційним» і «малоймовірно, що вдарить по російській землі, але допоможе зусиллям опору». Макрон додав, що постачання не повинні послабити потенціал французької армії.

Він також зазначив, що 31 січня в Парижі зустрінеться з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Зауважимо, що Франція надіслала Україні системи протиповітряної оборони, ракетні установки, гармати та іншу військову техніку, а також пообіцяла надіслати броньовану техніку спостереження та бойові машини, але не надсилала бойові танки чи більш важке озброєння.

Як інформував ZAXID.NET, раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що передача Україні багатоцільових винищувачів F-16 чи іншої авіації можлива лише у тісній координації з іншими союзниками по НАТО, як це було у випадку танків Leopard.