Польща передала Україні ще 10 танків Leopard 2. Загалом Україна отримала першу роту з 14 танків від Польщі. Про це 9 березня повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

За його словами, у складі першого батальйону танків, які отримає Україна від союзників, є танки від Канади, Норвегії та Іспанії.

«Ми підтримуємо Україну в межах міжнародної коаліції. Крім польських 14 танків Leopard, у складі цього батальйону є також чотири танки з Канади, вісім танків із Норвегії, а також шість – із Іспанії», – сказав міністр.

Він додав, що веде переговори з іспанською колегою Маргаритою Роблес щодо можливого надання Україні більшої кількості танків – ще чотирьох.

«Тож ми, безумовно, маємо справу з батальйоном важких танків, які у випадку польської сторони вже передані, а у випадку наших союзників будуть передані Україні в дуже короткий час», – додав Маріуш Блащак.

Польща також домовляється з Німеччиною про створення центру обслуговування танків Leopard 2.

Перші танки Leopard 2 Польща передала Україні 24 лютого. Про це повідомили під час візиту прем'єр-міністра Матеуша Моравецького до Києва.

Нагадаємо, Польща також надасть Україні ще 60 танків PT-91 Twardy. Таким чином, загальна кількість танків, яку Польща надасть Україні, перевищить 300, адже раніше Україна отримала 250 танків Т-72.