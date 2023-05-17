Коли розпочнуться навчання для українських пілотів, країна не повідомила

Бельгія заявила про готовність навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16. Водночас передавати літаки Україні Бельгія не збирається, повідомила у вівторок, 16 травня, прес-служба кабінету прем'єра Бельгії Александера де Кроо, пише видання DeMorgen.

Рішення країни щодо навчань українських пілотів озвучили після саміту в Гаазі, де був присутній президент Володимир Зеленський. Він зустрівся з Александером де Кроо та закликав надати Україні винищувачі для захисту.

«На саміті в Гаазі на початку цього місяця під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром також порушували питання про F-16. Ми сказали, що не можемо постачати літаки, але можемо навчати пілотів», – повідомили у кабінеті прем'єра.

За даними кабінету прем'єр-міністра, Бельгія не надасть Україні F-16, оскільки сама використовує всі наявні літаки. Їх застосовують для захисту повітряного простору країн Бенілюксу та Балтії. Наразі на озброєнні Бельгії перебуває приблизно 50 винищувачів F-16.

Зазначимо, 15 травня Велика Британія також оголосила про готовність навчати українських пілотів перед можливим наданням F-16. Навчання розпочнуться вже влітку. На яких саме літаках навчатимуть українських пілотів – не уточняється. Але раніше повідомлялось про перемовини щодо передачі Україні винищувачів Typhoon.