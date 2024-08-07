Чоловіка разом з ухилянтами затримали вночі на блокпості

На Закарпатті священник Хустської єпархії УПЦ МП намагався переправити за кордон ухилянтів. Його разом з шістьма іншими чоловіками затримали вночі на блокпості. Під час зупинки авто священник і його пасажири відмовилися пред'являти документи, тож їх усіх затримали.

Про те, що на контрольному пункті пропуску затримали священника Хустської єпархії УПЦ МП, настоятеля Введенської церкви в селі Торунь Федіра Голодняка, повідомив в Telegram-каналі депутат Ужгородської міськради, активіст Віталій Глагола.

«Протоієрея Федіра Голодняка затримали на блокпості на мікроавтобусі Volkswagen Transporter разом з 6 громадянами, а саме 4 жителями Закарпатської області, одним жителем Київської області та одним жителем Донецької області», – повідомляє Глагола.

Священник УПЦ МП Федір Голодняк, який, ймовірно, причетний до переправлення за кордон ухилянтів

Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили власні джерела в правоохоронних органах. В Мукачівському прикордонному загоні зазначили, що дійсно вночі 6 серпня прикордонники зупинили автомобіль Volkswagen Transporter, в якому перебували чоловіки призовного віку.

«Затримали одного переправника і 6 чоловіків призовного віку. Вони всі мали намір незаконно перетнути кордон. На них усіх склали відповідні акти», – розповіла ZAXID.NET речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

Наразі за фактом незаконного переправлення ухилянтів за кордон вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 332 КК України (Незаконне переправлення через державний кордон). На переправника ухилянтів складено адмінпротокол за ст. 185-10 КУпАП за злісну непокору представнику правоохоронних органів, а на пасажирів за ст. 204-1 КУпАП. Вони заплатять штраф до 1700 грн.