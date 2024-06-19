Під час судового засідання священник визнав свою вину та попросив суворо його не карати

Тячівський районний суд визнав винним священника УПЦ МП Михайла Медулича у розпалюванні національної та релігійної ворожнечі, а також у виправдовуванні агресії РФ проти України. За скоєне священнику присудили 3 роки позбавлення волі, однак реальний термін покарання замінили на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 13 червня, Михайло Медулич систематично поширював на власній сторінці у Facebook дописи, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі між вірянами ПЦУ, УГКЦ і УПЦ МП та виправдовування російської агресії. Зокрема, він звинувачував «націоналістів» в обстрілі Святогірської лаври та 128 бригади, а «жидів на чолі із шутом» – у гоніннях на вірників УПЦ МП.

Також Михайло Медулич звинувачував президента у запровадженні в Україні іудейських релігійних святкувань.

«Вперше в історії, коли президент не привітав мільйони українців з Різдвом. Більшість думала, що теперішній президент буде розумніший за свого попередника Порошенка, який прославився, принісши на Україну липовий томос, і розділивши іще більше народ всередині країни. Але ми побачили небувалі гоніння, терор по відношенню духовенства та віруючих нашої УПЦ», – йдеться в одному з дописів Михайла Медулича, який розглядали в суді.

Під час судового засідання священник визнав свою вину та попросив суворо його не карати. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Мар’яна Сойма визнала Михайла Медулича винним у розпалюванні національної і релігійної ворожнечі та у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

Священнику призначили 3 роки позбавлення волі, однак реальний термін покарання замінили на рік умовного. Засуджений має сплатити 11,3 тис. грн за проведення судової експертизи. На вирок можуть подати апеляцію.