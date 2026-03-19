Великдень не прив’язаний до дати, а до весняного рівнодення та повного місяця

Великдень – одне з найважливіших християнських свят, до якого традиційно готуються заздалегідь. У 2026 році, як і раніше, віряни відзначатимуть його в різні дні, залежно від конфесії. ТСН розповідає, коли святкуватимуть Великдень християни східного обряду.

Коли буде Великдень у 2026 році?

Цього року у західній традиції, якої дотримуються римсько-католицька церква та більшість протестантських громад, Великдень припадає на 5 квітня.

Натомість християни східного обряду та греко-католики святкуватимуть Великдень 12 квітня, тобто на тиждень пізніше.

Чому дати відрізняються?

Великдень не прив’язаний до дати, а до весняного рівнодення та повного місяця. І християни східного обряду обчислюють Великдень за юліанським календарем, тоді як римсько-католицька церква за григоріанським. І саме через розбіжності між календарями, а також особливі церковні правила, дати святкування відрізняються.