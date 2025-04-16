Традиційна паска насправді проста в приготуванні, проте спекти її вдається не кожному кулінару

20 квітня ми святкуватимемо одне з найважливіших християнських свят – Великдень. І це свято ніколи не обходиться без смачної паски. Однак не завжди ця святкова випічка виходить такою, як хочеться. ТСН розповідає, як уникнути помилок та спекти справді ідеальну паску.

Традиційна паска насправді проста в приготуванні, проте спекти її вдається не кожному кулінару. Інколи можна отримати суху випічку, яка навіть не піднялась. Але цьому можна запобігти, дотримуючись двох простих правил.

Перше правило – звертайте увагу на температуру інгредієнтів. Дріжджі та молочні продукти потрібно дістати з холодильника за дві години до початку приготування. Завдяки цьому тісто чудово підніметься.

Не забувайте про правильну активацію дріжджів. Їх рекомендують з’єднувати з невеликою кількістю цукру та теплого молока. Але важливо пам’ятати, що молоко не повинно бути гарячим. Висока температура «вбиває» дріжджі, тому вони не підіймаються.

Друге правило – не забувайте про порядок додавання інгредієнтів. Починати потрібно зі збивання яєць з цукровим. Маса має вийти пухкою, легкою та повітряною. Збивання повинно тривати щонайменше 5 хвилин, щоб отримати ідеальний варіант.

Тільки після цього можна додавати у загальну масу сухі інгредієнти. Завдяки цьому паска вийде легкою і пухкою, і збереже всередині вологість.