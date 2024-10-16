Підприємство постачало неякісні консерви на Донецький напрямок

Державне підприємство Міноборони «Державний оператор тилу» (ДОТ) розірвало угоду з компанією-постачальником, яка продавала неякісну продукцію до бойових підрозділів ЗСУ. Йдеться про ТОВ «Трейд Граніт Інвест», яка не зможе брати участь у тендерах ДОТ протягом року, повідомили у пресслужбі ДОТ у середу, 16 жовтня.

Підприємство розірвало угоду вартістю понад 2 млрд грн, яку уклали з «Трейд Граніт Інвест» у липні 2024 року. Угода передбачала постачання консервами армійських підрозділів на Донеччині до кінця поточного року.

«Причиною (розірвання угоди – ред.) стало використання анульованого протоколу випробувань на консерви свинини тушкованої під час постачання військовим на Донецькому напрямку. За результатами детального вивчення виявленого порушення було встановлено, що постачальник декілька разів здійснив відвантаження продукції з недійсними якісними документами», – повідомили у пресслужбі ДОТ.

Зазначається, що окрім розірвання угоди, звинувачувана у постачанні неякісної продукції компанія не матиме права брати участь у тендерах ДОТ протягом 12 місяців. Крім того, для постачальників, які не виконуватимуть свої зобов’язання, збільшать штрафи за подібні порушення – з 20% до 100% від вартості продукції. У пресслужбі ДОТ додали, що з 28 жовтня військових на Донеччині будуть забезпечувати постачальники із сусідніх областей.

У жовтні розслідування про постачання неякісних продуктів з боку «Трейд Граніт Інвест» опублікувало NGL.media. За даними журналістів, попри розірвання угоди, компанія все ж отримала частину з 2 млрд грн за виконання поставок.

«Окрім того, тепер ця ж компанія постачатиме продукти військовим частинам, розташованим у Львівській області – відповідну угоду на понад 600 млн грн ДОТ уклав через два дні після публікації розслідування NGL.media», – повідомили журналісти.

У пресслужбі ДОТ розслідувачам пояснили, що немає підстав забирати обсяги поставок компанії в інших областях, оскільки порушення стосувалися тільки Донеччини.

До слова, ТОВ «Трейд Граніт Інвест» пов’язують з колишньою групою «Трейд Коммодіті» бізнесмена Андрія Адамовського та ексчиновника уряду Януковича Владислава Якубовського. У коментарі журналістам пресслужба ДОТ пояснила, що фірма пройшла перевірку відповідно до вимог постанови Кабміну № 1275, яка регулює питання оборонних закупівель в умовах воєнного стану. За рік співпраці з міністерством оборони підприємство отримало замовлень на постачання продукції на понад 8 млрд грн.