Онлайн-словник сучасної української мови та сленгу «Мислово» назвав слово «бусифікація» словом 2024 року. Цей неологізм означає примусову мобілізацію за прискореною процедурою. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті словника у понеділок, 6 січня.

Як пояснило «Мислова» саме слово «бусифікація» перебувало у центрі суспільної уваги протягом 2024 року. Цей термін вказує на проблеми з мобілізацією в Україні.

Серед претендентів на «слово року» також були:

СЗЧ (самовільне залишення частини);

Курська операція;

втома (йдетьcя про втому від війни, яку Росія веде проти України);

переговори;

МСЕК (медико-соціальна експертна комісія);

популізм;

Магура (морський дрон українського виробництва);

лалохезія (використання лайки для зняття болю або стресу);

квадробери (представники дитячої субкультури, які копіюють тварин).

Зазначається, що проєкт «Мислово» створили у 2012 році. Його мета – фіксувати неологізми, сленг та інші прояви сучасної української мови. Слова та визначення до них надсилають українці.

Додамо, що у 2023 році словом року було «мобілізація», у 2022 – фраза «русский военный корабль, иди на х*й», у 2021 – «вакцина», у 2020 – «коронавірус», у 2019 – «діджиталізація», у 2018 – «томос», у 2017 – «безвіз», у 2016 – «корупція», у 2015 – «блокада», у 2014 – «кіборги» і у 2013 – «євромайдан».