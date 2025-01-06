Словник сучасної української мови та сленгу назвав «бусифікацію» словом 2024 року
У 2023 році словом року за версією словника було «мобілізація»
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Онлайн-словник сучасної української мови та сленгу «Мислово» назвав слово «бусифікація» словом 2024 року. Цей неологізм означає примусову мобілізацію за прискореною процедурою. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті словника у понеділок, 6 січня.
Як пояснило «Мислова» саме слово «бусифікація» перебувало у центрі суспільної уваги протягом 2024 року. Цей термін вказує на проблеми з мобілізацією в Україні.
Серед претендентів на «слово року» також були:
- СЗЧ (самовільне залишення частини);
- Курська операція;
- втома (йдетьcя про втому від війни, яку Росія веде проти України);
- переговори;
- МСЕК (медико-соціальна експертна комісія);
- популізм;
- Магура (морський дрон українського виробництва);
- лалохезія (використання лайки для зняття болю або стресу);
- квадробери (представники дитячої субкультури, які копіюють тварин).
Зазначається, що проєкт «Мислово» створили у 2012 році. Його мета – фіксувати неологізми, сленг та інші прояви сучасної української мови. Слова та визначення до них надсилають українці.
Додамо, що у 2023 році словом року було «мобілізація», у 2022 – фраза «русский военный корабль, иди на х*й», у 2021 – «вакцина», у 2020 – «коронавірус», у 2019 – «діджиталізація», у 2018 – «томос», у 2017 – «безвіз», у 2016 – «корупція», у 2015 – «блокада», у 2014 – «кіборги» і у 2013 – «євромайдан».