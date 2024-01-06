Словник сучасної української мови та сленгу «Мислово» обрав слово «мобілізація» словом 2023 року. Про це повідомила прес-служба проекту 5 січня.

Як повідомляється, саме цей термін перебував у центрі суспільної уваги впродовж усього року, а саме тоді, коли уряд вніс до парламенту законопроект про мобілізацію.

У «Мислово» зазначили, що мобілізація потіснила іншого кандидата, термін «контрнаступ», який «отримав значно більше медійної підтримки, аніж матеріально-технічного забезпечення, і, як наслідок, приніс більше фрустрації, аніж видимих результатів».

Також на звання «слово року» претендували:

ухилянт – чоловік, який ухиляється від мобілізації. Ним також називають політичне керівництво країни, яке відмовляється брати на себе відповідальність за складні рішення;

яйця по 17 гривень – як символ корупції у Міноборони України;

блокада/деблокада – через блокаду Росією українських морських портів та їх частковою деблокадою методом винищення чорноморського флоту Росії; а також недружніми діями польських перевізників та фермерів, які також блокують кордон, завдаючи шкоди українській економіці;

літо в Криму – теза начальника Головного управляння розвідки Кирила Буданова як символ завищених очікувань українського суспільства від контрнаступу;

позиційна війна – термін набув популярності після публікації статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про перехід війни на новий етап;

конфлікт – несправджені очікування від контрнаступу призвели до значної турбулентності в українському суспільстві та серії конфліктів, найвидимішим з яких став конфлікт президента Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного;

дрон – різке збільшення використання дронів, зокрема FPV та морських дронів мало суттєвий вплив на перебіг бойових дій в цьому році;

Одним словом, яке було з загальносвітового контексту було слово «ШІ» (штучний інтелект), хоча і його присутність пов’язана з інтеграцією ШІ у військові системи.

Словник «Мислово» створений у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови. Щороку він обирає «слово року». Ось переможці у минулі роки:

2022 – русский военный корабль, иди на х*й; 2021 – вакцина; 2020 – коронавірус; 2019 – діджиталізація; 2018 – томос; 2017 – безвіз; 2016 – корупція; 2015 – блокада; 2014 – кіборги; 2013 – євромайдан.