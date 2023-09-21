Водночас назви країни-агресора в офіційних документах доведеться писати з великої

Національна комісія зі стандартів державної мови дозволила написання назв Росії, РФ та Москви з маленької букви. З 15 вересня написання топонімів та інших пов'язаних з країною-агресоркою слів з малої літери не буде кваліфікуватися як помилка, повідомили у прес-службі Нацкомісії у середу, 20 вересня.

Рішення ухвалили після звернення міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, а також офіційних листів від Інституту української мови НАН України, Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України. 8 вересня Верещук заявила, що Нацкомісія мала достатньо часу для того, щоб дозволити писати «росія» з малої літери.

«Зважаючи на героїчну боротьбу українського народу за Незалежність Української Держави, написання назв "російська федерація", "росія", "москва", "московія", "московське царство", "російська імперія", "державна дума рф" тощо з малої букви можна не кваліфікувати як відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру», – повідомили у прес-службі Нацкомісії.

Водночас в офіційних документах назви Росії необхідно буде писати з великої літери.

Зазначимо, 8 вересня міністр освіти та науки Оксен Лісовий також порушив питання написання топонімів, пов'язаних із Росією, з малої літери. Того дня міністр видав наказ виправити назву Росії, написану з малої літери, на велику в одному з наказів, що спричинило резонанс у суспільстві.

Він пояснив, що наразі існує вимога нормопроектування, яка не дозволяє писати назви країни-агресора з малої літери. Оксен Лісовий заявив, що написання «РФ» з великої є помилкою, проте закон визначає написання топонімів та власних назв з великої букви, інакше б Мін'юст не прийняв би наказ міністерства.