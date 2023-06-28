Тарас Кремінь назвав список змін топонімів невідповідним реальним уповноваженням комісії, яка його уклала

Офіс Уповноваженого із захисту державної мови звернувся з листом до міністерства освіти і науки України щодо скасування та ухвали нового списку населених пунктів, назви яких рекомендували змінити. Зокрема, у списку йшлося про Запоріжжя та Бровари, написання яких планували змінити, повідомив у середу, 28 червня, мовний омбудсмен Тарас Кремінь УНН.

На думку Тараса Кременя, перелік, який запропонувала Національна комісія зі стандартів державної мови, є недостатньо обгрунтованим В Офісі Уповноваженого з мовних питань вважають, що перелік назв населених пунктів, які планували змінити, потрібно скасувати та створити новий.

«Ми проаналізували цей перелік, і дійшли висновку, що Національна комісія вийшла за межі визначених законом повноважень, окрім всього іншого не надала передбаченим законом швидких рекомендацій щодо їх перейменування у більшості випадків. Таким чином ми вважаємо, що цей перелік має бути скасований. Офіційним листом ми звернулися вчора до Міністерства освіти і науки України», – заявив Тарас Кремінь.

У листі до МОН Офіс мовного омбудсмана висунув вимоги до міністерства, закликавши ухвалити інший список, який буде повністю відповідати пункту 11, ст. 8 Закону про засудження та заборону пропаганди російсько-імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії.

«Окрім всього іншого там повинні бути обов’язкові до перейменування назви населених пунктів, які не відповідають стандарту і повинні бути чіткі рекомендації щодо їх перейменування», – повідомив омбудсмен.

За його словами, він сподівається, що непорозуміння, яке викликало негативну реакцію в суспільстві, буде виправлено.

Нагадаємо, 27 червня Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендувала змінити понад 1400 назв населених пунктів в Україні через невідповідність нормам української мови. Серед них виявилося і Запоріжжя, яке, попри доречне написання, є частиною радянського спадку, оскільки місто перейменували, коли існував СРСР.

Зазначимо, на Львівщині Нацкомісія також рекомендувала перейменувати низку населених пунктів. Зокрема йдеться про Червоноград, Красне та ще 22 села на Львівщині. Із повним переліком можна ознайомитись тут.