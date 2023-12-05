У радіодиктанті національної єдності перемогли учасниці зі Львова та Волині
Волинська вчителька та львівська лікарка не зробили в радіодиктанті жодної помилки
«Українське радіо» оголосило результати радіодиктанту національної єдності 2023 року, що відбувся 27 жовтня. Без жодної помилки радіодиктант написали дві учасниці – львів’янка Христина Гоянюк та волинянка Галина Шура.
Як повідомляє «Суспільне», переможцями стали дві учасниці, які не допустили жодної помилки. Це вчителька української мови та літератури з Волинської області Галина Шура та постійна учасниця радіодиктанту, львів’янка Христина Гоянюк.
Подарунки також отримають п’ятеро людей, які написали радіодиктант з однією помилкою:
- Олеся Жу (Olesia Zhu такою була назва електронної пошти);
- Євгенія Антонюк;
- Вікторія Норичка;
- Іванна Рубан;
- Юлія Шевченко.
Загалом майже 20 тисяч людей надіслали свої диктанти «Українському радіо» на перевірку, близько 3 тисяч – паперовими листами. Однак фактична кількість учасників більша, адже не всі надсилали свої диктанти на перевірку.
«Також цікаво, що цього року був один лист із Москви – він не став переможним. Географія листів цього року, як завжди, світова: звісно, найбільше листів з України, є багато з Європи, а також зі всіх континентів та десятків держав», – зауважила виконавча продюсерка «Українського радіо», – зауважила координаторка радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько.
Перевіряла радіодиктант комісія з семи експертів, їхні імена не розголошують. Голова комісії – Олена Масалітіна. Комісія почала перевіряти роботи з дня оприлюднення тексту диктанту і до 4 грудня включно. Найпоширенішою помилкою стало вживання коми замість двокрапки на межі частин безсполучникового речення.
Нагадаємо, переможиця цьогорічного радіодиктанту Христина Гоянюк – 77-річна львівська лікарка вже стала рекордсменкою України з найбільшої кількості написання щорічних радіодиктантів національної єдності. Вона не пропустила жодного диктанту з 2000 року, а у 2020 році була єдиною, хто не зробив у диктанті помилок.
Вчителька з села Комарове Ковельського району Галина Шура також була переможицею радіодиктанту 2021 року.