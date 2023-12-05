«Українське радіо» оголосило результати радіодиктанту національної єдності 2023 року

«Українське радіо» оголосило результати радіодиктанту національної єдності 2023 року, що відбувся 27 жовтня. Без жодної помилки радіодиктант написали дві учасниці – львів’янка Христина Гоянюк та волинянка Галина Шура.

Як повідомляє «Суспільне», переможцями стали дві учасниці, які не допустили жодної помилки. Це вчителька української мови та літератури з Волинської області Галина Шура та постійна учасниця радіодиктанту, львів’янка Христина Гоянюк.

Подарунки також отримають п’ятеро людей, які написали радіодиктант з однією помилкою:

Олеся Жу (Olesia Zhu такою була назва електронної пошти);

Євгенія Антонюк;

Вікторія Норичка;

Іванна Рубан;

Юлія Шевченко.

Загалом майже 20 тисяч людей надіслали свої диктанти «Українському радіо» на перевірку, близько 3 тисяч – паперовими листами. Однак фактична кількість учасників більша, адже не всі надсилали свої диктанти на перевірку.

«Також цікаво, що цього року був один лист із Москви – він не став переможним. Географія листів цього року, як завжди, світова: звісно, найбільше листів з України, є багато з Європи, а також зі всіх континентів та десятків держав», – зауважила виконавча продюсерка «Українського радіо», – зауважила координаторка радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько.

Перевіряла радіодиктант комісія з семи експертів, їхні імена не розголошують. Голова комісії – Олена Масалітіна. Комісія почала перевіряти роботи з дня оприлюднення тексту диктанту і до 4 грудня включно. Найпоширенішою помилкою стало вживання коми замість двокрапки на межі частин безсполучникового речення.

Нагадаємо, переможиця цьогорічного радіодиктанту Христина Гоянюк – 77-річна львівська лікарка вже стала рекордсменкою України з найбільшої кількості написання щорічних радіодиктантів національної єдності. Вона не пропустила жодного диктанту з 2000 року, а у 2020 році була єдиною, хто не зробив у диктанті помилок.

Вчителька з села Комарове Ковельського району Галина Шура також була переможицею радіодиктанту 2021 року.