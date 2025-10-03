Залишки старого цвинтаря села Гута Пеняцька на Львівщині

У с. Юречкова у Польщі розпочалися пошуково-ексгумаційні розкопки для пошуку останків українських воїнів УПА. Водночас посол України у Польщі Василь Боднар запевнив, що українська сторона не заперечує проти погодження наступних місць пошукових робіт поляків в Україні. Серед конкретних локацій дипломат назвав село Гута Пеняцька на Львівщині та Угли на Рівненщині. Про це 3 жовтня повідомив «Укрінформ».

«У нас є відповідні домовленості, які реалізуються. Сподіваємося, що роботи триватимуть і в інших місцях, щодо яких звернулася українська і польська сторони. Українська сторона до цього готова і видасть дозволи найближчим часом», – наголосив Василь Боднар.

Він зазначив, що з українського боку нададуть дозволи на пошуково-ексгумаційні роботи, зокрема у таких населених пунктах, як Гута Пеняцька на Львівщині та Угли Рівненської області.

«Це може відбутися вже у найближчі тижні», – уточнив посол.

Паралельно у вівторок розпочалися пошуково-ексгумаційні роботи в с. Юречкова на території Польщі. Роботи триватимуть до трьох тижнів. За словами українського дипломата, польська сторона створила усі необхідні умови для роботи.

За інформацією сайту Polsat, Юречкова є одним із трьох запитів від України – інші два стосуються села Ласків поблизу Грубешова та кладовища у Перемишлі.

Раніше Україна видала Польщі дозволи, в результаті яких велися пошукові та ексгумаційні роботи у Пужниках на Тернопільщині та на території колишнього цвинтаря в районі Збоїща у Львові.

Гута-Пеняцька – знищене в лютому 1944 році село в межах нинішнього Золочівського району Львівщини. Тоді загинуло практично все населення села (500-800 мешканців), знищені всі будинки, які належали полякам. За свідченнями очевидців, це була каральна операція нацистського поліційного відділу проти радянських партизанів, однак польські історики приписують вину українському підрозділу СС «Галичина».