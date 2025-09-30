Пошукові роботи почали у вівторок, 30 вересня

У вівторок, 30 вересня, у селі Юречкова Підкарпатського воєводства у Польщі розпочались пошуково-ексгумаційні роботи на місці можливих поховань воїнів УПА. Роботи виконує львівський меморіально-пошуковий центр «Доля». Про це повідомляє«Суспільне» та «Радіо Свобода».

До складу української експедиції увійшли 11 експертів, серед яких антропологи, історики та судмедексперти. Натомість польська сторона забезпечує нагляд і охорону.

«Власне сьогодні відкривається нова сторінка для України, оскільки ми довго чекали, працювали над тим, щоб поляки нам дали також дозвіл, щоб ми пройшли всі їхні внутрішні процедури», – повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос.

За попередніми оцінками, роботи будуть тривати приблизно два-три тижні. Ймовірно, вЮречковій можуть бути поховані 18 вояків УПА, які загинули у бою з польською Армією Людовою 4 березня 1947 року. За словами українських фахівців, упівці оборонялись, захищаючи цивільне українське населення від примусового вивезення.

Юречкова – це невелике бойківське село у ґміні Устрики-Долішні Бещадського повіту Підкарпатського воєводства. Село розташоване всього лише за 2 км від кордону з Україною.

Бій у селі Юречкова відбувся 4 березня 1947 року, але далі від місця, де відбувається ексгумація. Як переносили загиблих упівців, чи перевезли їх возами і хто саме це робив, достеменно невідомо. До Другої світової війни село належало до Добромильського повіту Львівського воєводства. Тут жили переважно українці. У вересні 1939 року з приходом Червоної армії село Юречкова відійшло до СРСР і було у складі Дрогобицької області. Із початком радянської окупації почалось виселення українців із Юречкової. Після завершення війни у 1945 році село Юречкова стало частиною Польщі. Етнічні чистки були повністю завершені у 1947 році під час «Операції Вісла».

За словами Андрія Наджоса, раніше Україна та Польща обмінялася списками локацій, де планують провести пошуково-ексгумаційні роботи. Україна надала перелік з чотирьох місць, а Польща – 13.

«В одному навіть вже здійснене перепоховання – це Пужники. В іншому місці – Львів, ми готуємося до перепоховання. Воно буде не на місці, де була ексгумація, а буде в іншому місці у Львівській області – на цвинтарі, де вже поховані поляки», – зазначив заступник міністра.

Додамо, що з 2017 до 2019 року Україна забороняла Польщі проводити ексгумації. Дозволи перестали видавати після знесення пам'ятника ветеранам УПА в Грушовичах Підкарпатського воєводства. Інститут національної пам'яті України під керівництвом Володимира В'ятровича наполягав, що Польща має відновити зруйновані та спаплюжені десятки українських поховань.

Взаємні дослідження фактично розблокували у 2024-2025 роках. Перші ексгумації провели у селі Пужники на Тернопільщині. Там виявили останки 42 людей. Їх перепоховали у вересні. У Львові на території колишнього цвинтаря в мікрорайоні Збоїщ польська експедиція виявила близько пів сотні тіл.