У Львові завершилися українсько-польські ексгумаційні роботи на території колишнього цвинтаря в мікрорайоні Збоїща

У понеділок, 25 серпня, у Львові завершилися українсько-польські ексгумаційні роботи на території колишнього цвинтаря в мікрорайоні Збоїща (вулиця Мідна у Шевченківському районі). Завершальні роботи на території кладовища триватимуть ще тиждень. Заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос розповів, що дослідники ексгумували приблизно 40-50 людських решток. Точну кількість повідомлять після проведення ДНК-експертиз. Перепоховають знайдені останки на кладовищі у Мостиськах.

«Ми щойно ознайомилися з результатами робіт. На сьогодні нас просять не називати точні цифри, бо це братські могили, де розстріляні люди. Оскільки минуло понад 80 років, то всі рештки треба ексгумувати, скласти, ідентифікувати. Після цього проведуть ДНК-аналізи. Лише тоді можемо говорити про конкретні числа. Зараз можемо сказати про приблизно 40-50 людей, які тут були поховані. Лише після верифікації судмедекспертами можемо сказати, чи є тут українці, чи це були лише поляки. Це питання додаткових досліджень. Ми побачили дуже багато артефактів. Це речі, які належали польським солдатам: ґудзики, ознаки військових звань, зброя, військові шоломи. В дуже гарному стані збереглися ідентифікаційні алюмінієві жетони», – розповів Андрій Наджос під час пресконференції на місці розкопок.

Заступ міністра культури Андрій Наджос. Фото ZAXID.NET

Заступник міністра зазначив, що на жетонах збереглися імена. Зокрема, на одному з жетонів не зберігся номер, але солдат зміг вишкрябати цвяхом своє імʼя.

«Хотів би подякувати Львову за те сприяння, яке маємо, бо почався дуже унікальний період робіт. Якщо дивитися в історію, то таких досліджень ми не робили доволі довго в діалозі між Україною і Польщею. Ми прагнемо також в Польщі просувати нашу позицію, яка стосується українців, які поховані на території Польщі. Це двостороння історія. Це біда двох народів, які стали жертвами тоталітарних режимів Сталіна і Гітлера. Те, що ми сьогодні маємо, це біда для двох народів», – сказав Андрій Наджос.

Він додав, що перепоховають знайдені останки на одному з кладовищ у Мостиськах, де є приблизно 130 польських поховань. Мінкульт провів з місцевою владою дослідження і зʼясував, що на 250 м2 території немає жодних поховань. Саме там планують перепоховати знайдені у Львові людські рештки.

«Польська сторона на початку року висловила бажання провести ексгумаційні роботи в 13 місцях. Львів був другим місцем», – сказав заступник міністра культури.

Керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко розповів, що дослідження мають сприяти добрим відносинам між Україною і Польщею.

«Питання ексгумації для відносин двох держав є дуже важливим. Це вперше в історії нашого міста провели міждержавні дослідження на виявлення останків польського війська. Для нас було дуже важливо якісно пропрацювати все з громадою і забезпечити якісні умови для досліджень, щоб вони сприяли добрим відносинам між Україною і Польщею», – сказав Євген Бойко.

Євген Бойко. Фото ZAXID.NET

Команда дослідників готується до пошукових робіт на території Польщі, які мають розпочатися у вересні. Територію колишнього цвинтаря в мікрорайоні Збоїща впорядкують і збережуть як зелену зону.

Завтра, 26 серпня, представники міністерства культури України вирушать в Юречково поблизу Перемишля, де Україна отримала дозвіл на проведення ексгумації. Роботи в Юречково почнуться наприкінці вересня. За словами Наджоса, це стане підтвердженням того, що дві країни в складних історичних питаннях рухаються на зустріч одна одній.

Зазначимо, що Міністерство культури України 14 серпня повідомило про знайдену поховальну яму із загиблими солдатами періоду 1939 року. Також дослідники знайшли польські військові ґудзики, фрагменти військового протигазу, один ідентифікаційний жетон, предмети індивідуального вжитку.

Ексгумаційні роботи розпочалися у Львові 4 серпня. Дослідники працювали на місці, де поховані солдати «Війська Польського», які загинули в 1939 році спроби прорвати німецьке оточення й захистити Львів (на той час на території кладовища було село Старі Збоїща, яке приєднали до Львова 1952 року).

Цвинтар існував до 1960 років. Остаточно його ліквідували 1987 року. Радянська влада проклала через цвинтар дорогу, а довкола з'явилися будинки та гаражі. У 1990 роках на місці поховань, між вулицями Мідною і Малехівською, встановили дерев’яний хрест із написом польською: «Солдатам польського війська, полеглим в обороні Вітчизни у вересні 1939 р.». Однак дотепер не було відомо, де саме поховані військові. На цвинтарі також є дві братські могили Українських Січових Стрільців та воїнів УПА.

З 2017 до 2019 року Україна забороняла Польщі проводити ексгумації. Дозволи перестали видавати після знесення пам'ятника ветеранам УПА в Грушовичах Підкарпатського воєводства. Інститут національної пам'яті України під керівництвом Володимира В'ятровича наполягав, що Польща має відновити зруйновані та спаплюжені десятки українських поховань. Після дворічної перерви у 2019 році Бюро пошуків та ідентифікації Інституту національної пам’яті Польщі почало пошукові роботи на території цвинтаря у Збоїщах. Однак ексгумації не завершили.

Додамо, що ексгумаційні роботи координували міністерства культури та інститути пам'яті України та Польщі. До робіт залучили профільні українські та польські інституції, які увійшли до складу спільної експедиції. Ексгумаційні роботи цьогоріч у травні вже завершили у селі Пужники Тернопільської області. Дослідники знайшли рештки 42 людей.