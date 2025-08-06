У вересні Україна планує почати ексгумації останків українців на території Польщі. Про це заступник міністра культури Андрій Наджос розповів в інтерв’ю «Укрінформу».

За його словами, у грудні 2024 року Україна та Польща обмінялися списками можливих місць для ексгумаційних робіт. Польща передала 13 локацій, а Україна – чотири. Наразі такі роботи відбуваються на на Збоїщах у Львові, де ексгумують останки польських солдатів, загиблих на початку Другої світової війни.

Водночас Україна готується до ексгумації останків українців у селищі Юречкова в Польщі. Підготовчий виїзд туди планують провести в середині серпня, а у вересні вже розпочати безпосередні роботи. Як повідомили ZAXID.NET в Українському інституті національної памʼяті, в околицях Юречкової шукатимуть поховання жертв комуністичних каральних органів, які загинули у 1947 році. Зараз це терен лісництва Войткова у Бещадському повіті Підкарпатського воєводства.

Андрій Наджос зазначає, що польське суспільство «гостріше реагує» на питання ексгумацій, оскільки, якщо порівняти з Україною, у Польщі – мир і є бюджет на такі роботи. Тоді як в Україні триває війна, що вимагає поховань тисяч загиблих військових.

Нагадаємо, першим кроком у двосторонньому процесі домовленостей між Польщею і Україною стало проведення ексгумації на території колишнього села Пужники Тернопільської області. Там виявили останки 42 людей. Наприкінці червня дослідники повернуться до розкопок там. Вже віднайдені останки поховають у вересні.