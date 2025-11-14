У Мостиськах відбулося перепоховання понад 30 останків

У п’ятницю, 14 листопада, у Мостиськах на Львівщині перепоховали останки загиблих в 1939 році польських вояків, які ексгумували на старому цвинтарі на Збоїщах у Львові.

У Мостиськах відбулося перепоховання 31 останку. На хрестах буде надпис – «невідомому солдату», допоки не відбудеться повна ідентифікація і підтвердження, адже Польський інститут національної пам’яті не практикує надписи, навіть якщо є жетони з прізвищами.

«На Збоїщах ще у 2019 році були проведені пошукові роботи, адже була інформація про ці поховання. Ми знайшли дві братські могили, вони були розташовані одна біля одної. Загальна кількість останків з двох братських могил, які можна чітко визначити за цілісністю скелетів, – 31. Сьогодні ми їх перепоховуємо. Також було багато розрізнених кісток через руйнування військового поховання цивільними похованнями вже в 50 - 60-х роках. Особисті речі й військове спорядження чітко підтверджували, що це є воїни польського війська, які загинули у вересні 1939 року у боях за Львів проти німецьких збройних формувань. Ми навіть в похованнях знайшли два ідентифікатори німецьких солдатів», – розповів голова ГО «Товариство пошуку жертв війни пам’яті» Любомир Горбач.

Голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров зазначив, що польські солдати були вбиті під час спільних дій німецької та російської армій. Ексгумації провели у співпраці польської та української сторін.

«Ексгумаційні роботи, які були проведені в Пужниках Тернопільської області та на Збоїщах у межах сьогоднішнього Львова польською стороною, а також пошукові роботи в польському селі Юречкова українською стороною засвідчують, що партнерські засади почали працювати. Тобто ми говоримо про те, що створені партнерські кроки один одному назустріч», – зазначив голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.

Олександр Алфьонов додав, що поховання у Мостиськах здійснили не випадково, адже там є ділянка, яка належить до перепоховань польських вояків. Тому українська та польська сторони вирішили влаштовувати перепоховання саме там.

«Дуже хочемо подякувати нашим партнерам з України. Адже для нас, поляків, дуже важливо ідентифікувати, поховати полеглих наших солдатів. Не залежно в якому році й де вони загинули. Важливо для нас їх не забувати й гідно поховати», – сказала міністерка культури та національної спадщини Польщі Марта Цєнковська.

Нагадаємо, під час ексгумацій у Львові українсько-польська експедиція виявила близько пів сотні тіл. Виявлені на території колишнього цвинтаря в мікрорайоні Збоїща належать солдатам «Війська Польського», які загинули в 1939 році під час спроби прорвати німецьке оточення й захистити Львів (на той час на території кладовища було село Старі Збоїща, яке приєднали до Львова 1952 року).