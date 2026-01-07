Водій не впорався з керуванням і вʼїхав в будинок

Вночі 7 січня водій Ford Mondeo вʼїхав у будинок і розбив вітрину ветеринарної клініки на вулиці Лисинецькій. Водій мав ознаки спʼяніння, однак відмовився проходити перевірку.

«Сьогодні вночі ми отримали повідомлення про автопригоду, що сталася на вулиці Лисинецькій. Водій на автівці Ford Mondeo не впорався з керуванням та вʼїхав у будинок, внаслідок чого пошкодив вітрину ветклініки», – розповіли у поліції, опублікувавши відео з камер спостереження.

Під час розмови з 35-річним водієм, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Йому запропонували пройти перевірку, однак він відмовився. На львівʼянина склали два протоколи за КУпАП: за керування транспортним засобом з ознаками спʼяніння (ч. 1 ст. 130) та порушення ПДР, що призвело до ДТП (ст. 124).

Як повідомили у патрульній поліції Львівщини, у грудні 2025 року на Львівщині поліцейські склали 560 протоколів за нетверезе кермування.