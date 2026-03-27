Проведення пошуково-ексгумаційних робіт ініціювала польська громадська діячка

У селі Угли Сарненського району на Рівненщині завершили українсько-польські пошукові роботи масових поховань поляків, які могли загинути під час Другої світової війни. Масових захоронень там не виявили. Про це повідомило «Радіо Свобода», у понеділок, 27 березня.

Пошукові роботи тривали з 23 березня та проводилися українською стороною за гроші державного бюджету. Партнером експедиції виступив Поморський медичний університет у Польщі. Дослідники перевірили всі локації, які польська сторона визначила як можливі місця масових поховань жертв Волинської трагедії.

Під час робіт на території колишнього євангелістського німецького кладовища виявили кілька людських останків. За словами керівника Львівського меморіально-пошукового центру «Доля» Святослава Шеремети, це поодинокі поховання, які є типовими для кладовищ, тому рештки залишили на місці.

Також на краю кладовища знайшли останки чоловіка віком приблизно 30-50 років, похованого нетипово – на боці. За попередніми оцінками українських і польських антропологів, це також не масове поховання. Дату поховання можуть встановити додатково, зокрема визначивши вік дерева, яке росте поруч.

Проведення пошуково-ексгумаційних робіт ініціювала польська громадська діячка Кароліна Романовська. Вона роками стверджувала, що у селі Угли є братська могила, де можуть бути поховані члени її родини. За її словами, 18 людей були вбиті 12 травня 1943 року, а її прадід, який під час німецької окупації був війтом села, нібито поховав близько 70 убитих поляків і українців на старому цвинтарі між дубами.

Керівник польської експедиції, професор Поморського медичного університету Анджей Оссовський заявив польським медіа, що знайдені нетипові останки планують ідентифікувати. Це має допомогти встановити, чи пов’язані вони з жертвами, яких шукала польська сторона.

Водночас член українсько-польської міждержавної групи з питань пошуку та ексгумації жертв Другої світової війни Богдан Гудь наголосив, що українська сторона повністю сприяла проведенню досліджень і забезпечила фінансування. За його словами, після завершення робіт постає питання доцільності подальшого фінансування пошуків, оскільки конкретних даних про масове поховання немає. Він також зазначив, що деякі польські медіа передчасно повідомляли про можливе масове поховання, хоча експерти цього не підтвердили, і закликав уникати подібних висновків без результатів досліджень.

Село Угли було однією з польських колоній у міжвоєнний період. Історики зазначають, що у цьому регіоні під час Другої світової війни відбувалися складні українсько-польські конфлікти, які супроводжувалися масовими вбивствами цивільного населення.