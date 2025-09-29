Софія Стужук з 2022 року живе за кордоном та рекламує російських блогерів

Українській блогерці Софії Стужук оголосили про підозру в ухиленні від сплати податків на понад 11 млн грн. Про це повідомили у пресслужбах БЕБ та Київської міської прокуратури у понеділок, 29 вересня.

За даними прокуратури, 30-річна інстаграм-блогерка, яка зареєстрована як ФОП, з 2018 по 2022 року отримала дохід на 58 млн грн, при цьому не сплачуючи податки. Гроші вона отримувала за рекламу на власні банківські рахунки, але не вказувала дохід у податковій декларації, таким чином ухиляючись від податків.

«При цьому податки та інші збори вона не сплачувала. Внаслідок цього бюджет недоотримав 10,5 млн грн податків на прибуток та майже 900 тис. грн військового збору», – повідомили у пресслужбі прокуратури.

Правоохоронці не уточнюють імені фігурантки, але зі скриншоту БЕБ зі сторінки підозрюваної в інстаграмі випливає, що йдеться про блогерку Софію Стужук. У пресслужбі прокуратури уточнили, що з початку повномасштабного вторгнення Стужук живе за кордоном, тож їй оголосили заочну підозру за ухилення від податків (ч. 3 ст. 212 ККУ).

Крім того, у пресслужбі прокуратури повідомили, що блогерка транслювала на свою численну аудиторію неоднозначні заяви щодо війни в Україні. Так, у жовтні 2022 року вона написала, що українці самі винні в масованих ракетних атаках, бо раділи ураженням на території Росії та пошкодженню Кримського мосту. Також Стужук рекламувала російських інстаграм-блогерів та переорієнтувалася на російську аудиторію.

Зазначимо, Стужук – уродженка кримського Севастополя. Один з акаунтів блогерки в інстаграмі – приватний, а другий має 100 тис. підписників. У сторіз Стужук після повідомлення прокуратури з’явилася публікація, що вона обрала позицію «залягти на дно», але її «все ніяк не відпускають».