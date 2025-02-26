Старший лейтенант Владислав Стоцький разом з побратимами 67 діб перебував у оточенні росіян

Володимир Зеленський надав старшому лейтенанту батальйону «Свобода» Національної гвардії України Владиславу Стоцькому звання Герой України та нагородив орденом «Золота зірка». Про це йдеться в указі №138/2025, опублікованому на сайті Офісу президента у середу, 26 лютого.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові», – йдеться в тексті указу.

У листопаді 2024 року в інтерв’ю журналісту Юрію Бутусову військовий Владислав Стоцький розповів, як разом з побратимами зупиняв російський наступ на місто Сіверськ Донецької області. Емоційне інтерв’ю вразило багатьох українців. За словами Влада, він та ще семеро бійців батальйону «Свобода» протягом 67 діб (з липня по вересень 2024 року) вели бій в оточенні росіян, обороняючи опорний пункт біля села Спірне.

Їжу та боєприпаси військовим передавали за допомогою дронів, але це вдавалося не завжди. Як розповідав Влад, найбільше бракувало води.

Врешті семеро військових змогли вирватися з оточення, ліквідувавши десятки окупантів та 6 одиниць бронетехніки. Один український військовий загинув.