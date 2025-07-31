Електровелосипед доставив дрон українського виробництва Heavy Shot

Військовослужбовці бригади Нацгвардії «Рубіж» провели операцію з порятунку пораненого бійця з російського оточення, доставивши йому електровелосипед за допомогою одного з найбільших дронів українського виробництва. За допомогою транспорту військовому Нацгвардії вдалося вирватися з оточення, йдеться у відео 4-го батальйону «Сила Свободи», опублікованому 30 липня.

За словами молодшого начальника штабу бригади «Рубіж» Миколи «Одеси» Гриценка, на Сіверському напрямку на Донеччині одна з позицій Нацгвардії потрапила в повне оточення. На позиції перебували четверо захисників – двоє з них загинули від скиду з БпЛА, а один – від атаки FPV-дрона.

На позиції залишився військовий Андрій Ткачук з позивним «Танкіст». Він отримав поранення ноги та не міг самостійно дістатися найближчої позиції, яка була за півтора кілометра.

Сам військовий розповів, що пробув на позиції чотири-п’ять днів та відбивав штурми росіян. За словами Миколи Гриценка, Андрій Ткачук зміг знищити відділення окупантів – від чотирьох до 14 солдатів. Поки військовий тримав оборону, у штабі вирішили доставити йому дроном електровелосипед – таке рішення ухвалили, оскільки важча техніка не могла прорватися до військовослужбовця.

Електровелосипед доставили на позиції Ткаченка з третього разу. За словами військових, складність полягала в тому, що він важив 42 кг, а найбільший дрон у розпорядженні бригади – український Heavy Shot – має вантажопідйомність у 40 кг і міг би пронести велосипед на відстань до 2 км.

Перший раз дрон з електровелосипедом збили росіяни, а вдруге через перенавантаження згоріли мотори в БпЛА. Врешті-решт військові розібрали велосипед, доставили його до найближчої від «Танкіста» позиції та доставили його до пораненого військового дроном.

Андрій Ткачук на електровелосипеді вирвався з російського оточення, проте вже майже біля сусідньої позиції підірвався на міні. Військовослужбовець вижив та пройшов ще 200 метрів до побратимів, відкинувши пошкоджений велосипед. Інші бійці вийшли військовому назустріч та надали йому допомогу.

Коли саме відбувся порятунок українця за допомогою електровелосипеда, у бригаді не уточнили. Зазначимо, 27 липня бійці 54-ї окремої механізованої бригади та 81-ї аеромобільної бригади, які нині діють у складі 11 корпусу, повідомили, що відбили масштабний штурм російської армії у напрямку Сіверська. До штурму залучили понад 150 росіян, 80 з яких знищили і ще 37 поранили.