Росіяни вимагають від України поступитися Донбасом, бо не можуть захопити його військовим шляхом

Володимир Зеленський зазначив, що росіяни наразі неспроможні отримати контроль над всією територією Донбасу військовим шляхом. За словами президента України, окупація регіону коштуватиме Москві сотні тисяч загиблих військових. Про це Володимир Зеленський розповів в інтервʼю для французького телеканалу France 2, передає Le Monde.

Володимир Зеленський зазначив, що з 2022 року росіяни не здобули суттєвих результатів на фронті й тому хочуть примусити Україну просто відмовитись від Донецької та Луганської областей. Президент наголосив, що Україна веде з Росією перемовини в ОАЕ, щоб досягнути миру, й згода заморозити фронт – це вже поступка.

«Росія хоче, щоб ми залишили весь Донбас. Відтоді як вони розпочали цю війну, вони не здобули жодної перемоги. І ми, українці, чудово усвідомлюємо ціну, яку за кожен метр, за кожен кілометр цієї землі платить російська армія. Вони не рахують людей, які гинуть. Завоювання східної України коштуватиме їм ще 800 тис. загиблих. Вони так довго не протримаються», – наголосив Володимир Зеленський.

Донбас – регіон на сході України, що охоплює Донецьку та Луганські області, а також частину Дніпропетровщини. За даними «Суспільного», станом на 31 грудня 2025 року під окупацією Росії перебуває 884 населених пунктів Донеччини, що становить 68,1% території. Водночас 414 міст, сіл і селищ Донеччини перебували під контролем України. Йдеться, зокрема, про міста Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман та Покровськ. Крім того, за офіційними даними, під окупацією РФ перебуває 99,8% Луганської області.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що розмірковує над пропозицією Дональда Трампа щодо дзеркального відведення збройних сил України та Росії для утворення «вільної економічної зони на Донбасі». Також Володимир Зеленський допускав припинення бойових дій без відведення військ з подальшим вирішенням спірних питань дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, 25 січня 2026 року Володимир Зеленський підтвердив, що під час тристоронніх переговорів, що відбувалися в ОАЕ 23 та 24 січня, росіяни продовжували вимагати від України вивести свою армію з Донецької області. Президент вкотре заявив, що Україна не віддаватиме Росії свої території та не визнає окуповані населені пункти російськими.

У інтервʼю для Český rozhlas, що опубліковане 31 січня, Володимир Зеленський заявив про необхідність контактувати з російським диктатором Владіміром Путіним, щоб досягнути згоди щодо територіального питання.