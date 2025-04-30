Троє підозрюваних у постачанні ЗСУ неякісних боєприпасів перебуватимуть під вартою

У середу, 30 квітня, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжні заходи для підозрюваних у постачанні ЗСУ бракованих боєприпасів. Про це повідомило «Суспільне».

30 квітня суд обирав запобіжні заходи для гендиректора оборонного заводу на Дніпропетровщині Леоніда Шимана, а також військовим посадовцям, які мали контролювати якість вироблених та поставлених ЗСУ боєприпасів. Йдеться про екскерівника одного з військових представництв міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська.

Суд обрав для всіх трьох підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою до 27 червня без права на внесення застави.

Ще одному підозрюваному, першому заступнику гендиректора оборонного заводу Олексію Кириченку, суд обере запобіжний захід у четвер, 1 травня.

За даними Центру протидії корупції, неякісні боєприпаси для ЗСУ виробили на Павлоградському хімічному заводі. Його директор Леонід Шиман є фігурантом двох справ. НАБУ підозрює Шимана у зловживанні службовим становищем, внаслідок якого завод втратив дохід на суму 43,3 млн грн. Також йому інкримінують зловживання на майже 28,5 млн грн.

Нагадаємо, 29 квітня СБУ повідомила про затримання гендиректора оборонного заводу на Дніпропетровщині та його першого заступника, які поставили на фронт 120 тис. мінометних пострілів непридатних для використання. Разом з керівництвом заводу затримали військових посадовців, які не проконтролювали якість боєприпасів. Затриманим оголосили підозри у перешкоджанні діяльності ЗСУ, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

За даними журналіста Юрія Бутусова, у 2024 році завод отримав з бюджету близько 28 млрд грн на виробництво та постачання снарядів 122 мм, мінометних мін 120 та 82 мм. Водночас можливостей для виробництва, зокрема, необхідних компонентів завод не мав. Як наслідок на фронт потрапили неякісні боєприпаси.