ДБР встановило причетних до виїзду нардепа Артема Дмитрука за кордон
Раніше зловмисники уже організовували незаконне переправлення громадян через державний кордон
Працівники Державного бюро розслідувань оголосили підозру трьом людям, які допомогли організувати втечу підозрюваного у нападах на громадян народного депутата Артема Дмитрука через український кордон до Придністров’я у Молдові, повідомила пресслужба бюро 2 вересня.
За інформацією правоохоронців, депутат незаконно перетнув державний кордон у напрямку Республіки Молдови в районі пунктів пропуску «Павлівка» 23 серпня. Дмитрук виїхав з Києва близько 13-ї години у напрямку Одеси. За кермом автівки перебувала інша людина. Близько 17-ї години народний депутат вийшов з машини на трасі поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району Одещини, де пересів в інше авто, в якому його чекали водій та організатор схеми переправлення. Приблизно 21-ї вони доставили депутата до кордону, після чого Артем Дмитрук пішки незаконно залишив Україну.
«Наразі правоохоронці встановили всіх осіб, які організовували втечу нардепа, у тому числі з боку Молдови. Фігуранти вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців, як люди, що можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України», – ідеться у заяві ДБР.
В бюро повідомили, що організатор втечі має широке коло зв’язків, як серед правоохоронців, так і у кримінальних колах. Організатор і один із підозрюваних наступного дня також втекли до Придністров’я у Молдові, додають правоохоронці.
ДБР оголосило про підозри трьом учасникам у незаконному переправленні осіб через державний кордон за ч. 2 ст. 332 КК України. Двом про підозру повідомили заочно, одного зі зловмисників вдалось затримати. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Втеча Артема Дмитрука з України: що відомо
24 та 25 серпня в українських ЗМІ з’явилась інформація про втечу з України 31-річного народного депутата, члена правоохоронного комітету Ради Артема Дмитрука. 24 серпня нардепа помітили у відділку молдавської поліції Штефан-Воде, де він начебто писав заяву про незаконний перетин кордону. Журналіст Михайло Ткач повідомив, що 24 серпня Артем Дмитрук відправився з аеропорту «Кишинів» до Риму.
25 серпня в Офісі генерального прокурора повідомили, що народному депутату Артему Дмитруку оголосили підозру за напад на правоохоронця та військового і спробу викрасти зброю. Того ж дня ДБР почало розслідування щодо можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом.
26 серпня пресслужба Апарату Верховної Ради України проінформувала, що Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся. Згодом Михайло Ткач повідомив, що нардеп Артем Дмитрук, якому оголосили підозру у нападах на правоохоронця та військового, утік з України, пішки перетнувши кордон з Молдовою через пункт пропуску «Паланка».
27 серпня міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що Дмитрук не повідомив, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою – там його прийняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна. Молдавські правоохоронці також не могли затримати Дмитрука, оскільки Україна не надала підстав.
29 серпня Державне бюро розслідувань оголосило в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Верховної Ради. Того ж дня Печерський районний суд Києва заочно обрав Дмитруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Такий запобіжний захід дозволяє затримати Дмитрука за кордоном і доставити в Україну.
Доповнено о 12:50. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері телемаратону заявив, що народний депутат Артем Дмитрук виїхав з України не через пункт пропуску, а через так звану зелену зону кордону. Він розповів, що від початку воєнного стану всі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю та Придністров’ям зачинені, відтак пройти через них неможливо.