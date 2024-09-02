Операція з переправлення була ретельно спланована та завчасно організована

Працівники Державного бюро розслідувань оголосили підозру трьом людям, які допомогли організувати втечу підозрюваного у нападах на громадян народного депутата Артема Дмитрука через український кордон до Придністров’я у Молдові, повідомила пресслужба бюро 2 вересня.

За інформацією правоохоронців, депутат незаконно перетнув державний кордон у напрямку Республіки Молдови в районі пунктів пропуску «Павлівка» 23 серпня. Дмитрук виїхав з Києва близько 13-ї години у напрямку Одеси. За кермом автівки перебувала інша людина. Близько 17-ї години народний депутат вийшов з машини на трасі поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району Одещини, де пересів в інше авто, в якому його чекали водій та організатор схеми переправлення. Приблизно 21-ї вони доставили депутата до кордону, після чого Артем Дмитрук пішки незаконно залишив Україну.

«Наразі правоохоронці встановили всіх осіб, які організовували втечу нардепа, у тому числі з боку Молдови. Фігуранти вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців, як люди, що можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України», – ідеться у заяві ДБР.

В бюро повідомили, що організатор втечі має широке коло зв’язків, як серед правоохоронців, так і у кримінальних колах. Організатор і один із підозрюваних наступного дня також втекли до Придністров’я у Молдові, додають правоохоронці.

ДБР оголосило про підозри трьом учасникам у незаконному переправленні осіб через державний кордон за ч. 2 ст. 332 КК України. Двом про підозру повідомили заочно, одного зі зловмисників вдалось затримати. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Втеча Артема Дмитрука з України: що відомо

24 та 25 серпня в українських ЗМІ з’явилась інформація про втечу з України 31-річного народного депутата, члена правоохоронного комітету Ради Артема Дмитрука. 24 серпня нардепа помітили у відділку молдавської поліції Штефан-Воде, де він начебто писав заяву про незаконний перетин кордону. Журналіст Михайло Ткач повідомив, що 24 серпня Артем Дмитрук відправився з аеропорту «Кишинів» до Риму.

25 серпня в Офісі генерального прокурора повідомили, що народному депутату Артему Дмитруку оголосили підозру за напад на правоохоронця та військового і спробу викрасти зброю. Того ж дня ДБР почало розслідування щодо можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом.

26 серпня пресслужба Апарату Верховної Ради України проінформувала, що Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся. Згодом Михайло Ткач повідомив, що нардеп Артем Дмитрук, якому оголосили підозру у нападах на правоохоронця та військового, утік з України, пішки перетнувши кордон з Молдовою через пункт пропуску «Паланка».

27 серпня міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що Дмитрук не повідомив, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою – там його прийняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна. Молдавські правоохоронці також не могли затримати Дмитрука, оскільки Україна не надала підстав.

29 серпня Державне бюро розслідувань оголосило в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Верховної Ради. Того ж дня Печерський районний суд Києва заочно обрав Дмитруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Такий запобіжний захід дозволяє затримати Дмитрука за кордоном і доставити в Україну.

Доповнено о 12:50. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері телемаратону заявив, що народний депутат Артем Дмитрук виїхав з України не через пункт пропуску, а через так звану зелену зону кордону. Він розповів, що від початку воєнного стану всі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю та Придністров’ям зачинені, відтак пройти через них неможливо.