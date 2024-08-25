Тим часом Офіс генпрокурора оголосив Артему Дмитруку підозру

Виключений з партії «Слуга народу» 31-річний народний депутат України Артем Дмитрук, відомий своїм активним захистом церкви Московського патріархату, незаконно виїхав за кордон. Інформацію, яку напередодні з посиланням на свої джерела поширило видання «Главред», сьогодні, 25 серпня, підтвердила «Українська правда».

Як повідомляється, ще 24 серпня, скандальний нардеп «засвітився» у Молдові. Співрозмовник Главреда, дотичний до офісу прикордонної служби у Кишиневі, розповів, що одіозного депутата помітили у поліції Штефан-Воде. Там він у присутності слідчого писав заяву про незаконний перетин кордону. Самец я стаття, за словами співрозмовника видання, дозволяє отримати статус біженця.

«Дмитрук сьогодні о 12:00 перебував у прикордонній поліції Штефан-Воде, писав заяву про незаконний перетин кордону, щоб його пропустили далі. Слідчий ставив йому питання. Уже, мабуть, виїхав з Молдови», – цитує «Главред» джерело.

За даними, наданими джерелами «Української правда», востаннє законно Дмитрук перетинав кордон України з Молдовою на початку 2023 року і до 24 серпня 2024 року не виїжджав. Зокрема, торік 24 січня о 19:41 він повернувся в Україну з Молдови через ПП «Маяки-Удобне» автомобілем Toyota з державним номерним знаком і до неділі 25 серпня за кордон не виїжджав.

Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину державного кордону. Журналісти намагалися зв'язатися із Дмитруком, але його мобільний номер телефону більше не обслуговується.

Примітно, що ще 23 серпня Дмитрук у своєму Телеграм-каналі стверджував, буцімто йому готують підозру. Це проросійський депутат назвав «спробою позбавити його вести політичну діяльність». Крім того, Дмитрук поскаржився, що, мовляв, за нього «взялися спецслужби».

Журналіст Михайло Ткач повідомив, що вчора ж Дмитрук залишив територію Молдови: аеропорт «Кишинів» 24.08.24 о 17:40 рейсом «Кишинів – Рим».

Тим часом в Офісі генерального прокурора повідомили, що народному депутату Артему Дмитруку повідомили про підозру за напад на правоохоронця та військового і спробу викрасти зброю.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, діючи групою осіб, здійснив напад на співробітника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього. Дії підозрюваного кваліфіковано як

умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків;

закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб.

Крім того, в інший період часу підозрюваний, перебуваючи в Києві, під час суперечки з військовим завдав останньому декілька ударів, зокрема, в область голови. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження. Дії підозрюваного кваліфіковано:

умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження;

грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

Дмитрука викликають до слідчого Державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій на 10:00 29 серпня та 10:00 30 серпня.

Хто такий Артем Дмитрук?

Уродженець Вінниччини Артем Дмитрук потрапив до парламенту як мажоритарник від «Слуги народу», але у 2021 році його виключили. З того моменту нардеп перебуває у Верховній Раді як позафракційний, член правоохоронного комітету Ради.

Дмитрук фігурант низки скандалів.

У 2020 році Артем Дмитрук разом з Олексієм Леоновим поклали квіти до будівлі Будинку профспілок в Одесі, де 2 травня 2014 року загинула група сепаратистів під час протистояння з прихильниками Євромайдану.

Зокрема, він брав участь у пропагандистському фільмі блогера, підозрюваного у держзраді, Анатолія Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі, виправдовуючи агресію озброєних та проросійськи налаштованих громадян, котрі хотіли захопити владу в місті.

У жовтні 2023 року, за даними ЗМІ, він разом з іншим «слугою» Олександром Куницьким вчинили бійку з військовим ЗСУ у Голосіївському районі Києва. Військовому довелося викликати «швидку». Постраждалий стверджував, що нардепи начебто вимагали від нього гроші та звинувачували у якихось аферах. Офіс генерального прокурора після цього відкрив проти депутатів кримінальне провадження про хід, якого, однак, наразі невідомо.

Також Дмитрук вніс заставу за священнослужителя Павла Музичука, причетного до постановних мітингів у Києво-Печерській Лаврі

Дмитрук відкрито критикував Збройні сили у Курській області. Зокрема, 17 серпня він поширив допис, в якому критикував дії ЗСУ в Курській області. Нардеп зауважив, що треба думати на крок уперед, а всім нам треба працювати над тим, щоб розвінчувати російську пропаганду, а не підтверджувати її.