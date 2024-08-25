ДБР почало розслідування через незаконний виїзд Артема Дмитрука з України
Державне бюро розслідувань порушило справу за фактом отриманої інформації щодо можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом Артемом Дмитруком, якому раніше сьогодні оголосили про підозру у нападах на військового та правоохоронця. Про це повідомила прес-служба відомства.
«Працівники ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом, якому сьогодні було повідомлено про підозру у нападах на громадян», – йдеться у повідомленні.
У відомстві розповіли, що наразі в Одесі вже працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучені також працівники Центрального апарату Бюро.
Крім того, тривають невідкладні слідчі дії щодо з’ясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав.
Наразі вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону. Також вирішується питання про повідомлення про підозри.
«Провадження порушене за статтею 332 КК України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон», – йдеться у повідомленні.