В Одесі вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби

Державне бюро розслідувань порушило справу за фактом отриманої інформації щодо можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом Артемом Дмитруком, якому раніше сьогодні оголосили про підозру у нападах на військового та правоохоронця. Про це повідомила прес-служба відомства.

«Працівники ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом, якому сьогодні було повідомлено про підозру у нападах на громадян», – йдеться у повідомленні.

У відомстві розповіли, що наразі в Одесі вже працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучені також працівники Центрального апарату Бюро.

Крім того, тривають невідкладні слідчі дії щодо з’ясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав.

Наразі вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону. Також вирішується питання про повідомлення про підозри.

«Провадження порушене за статтею 332 КК України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон», – йдеться у повідомленні.