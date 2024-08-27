Згідно з даними прикордонної бази, Дмитрук і досі перебуває в Україні, оскільки не виїжджав з країни в офіційний спосіб

Народний депутат Артем Дмитрук, якому оголосили підозру у нападах на правоохоронця та військового, утік з України, пішки перетнувши кордон з Молдовою через пункт пропуску «Паланка». Про це повідомив журналіст-розслідувач видання «Українська правда» Михайло Ткач 26 серпня.

За інформацією джерел журналіста у правоохоронних органах Молдови, депутат перетнув кордон 24 серпня о 12 годині. Далі він поїхав до місцевого відділку поліції у містечку Штефан-Воде, де попросив про захист і начебто отримав тимчасовий притулок до розгляду його справи. Однак, журналіст наголошує, що за таких обставин Дмитрук не мав би можливості залишити країну того ж дня. Наразі молдавські правоохоронці проводять власне розслідування цих обставин.

За інформацією джерел УП в українських правоохоронних органах, 24 серпня Дмитрук не виїжджав з України в офіційний спосіб і якщо зараз перевірити прикордонну базу, то відповідно до неї Дмитрук і досі перебуває в Україні.

Як встановили журналісти, з поліцейського відділку Штефан-Воде Артем Дмитрук поїхав до аеропорту молдавської столиці Кишинів. У той час коли український депутат вже перебував у аеропорту «Кишинів» – молдавські правоохоронці отримали запит від українських колег з проханням затримати депутата. Але оскільки окрім запиту не було жодних підстав для затримання (до прикладу, рішення суду, підозра у скоєнні злочину), то Дмитрук зміг сісти на літак і залишити Молдову.

Журналісти зазначають, що виліт Дмитрука рейсом Кишинів-Рим лоукостера FlyOne затримався. І Дмитрук, пройшовши паспортний контроль о 17:30 (про що свідчить виписка з молдавської прикордонної бази, яка є у розпорядженні редакції), вилетів до римського аеропорту Фьюмічіно лише о 20:00.

Наступного дня, 25 серпня, молдавські правоохоронці отримали від української сторони підстави для затримання нардепа, оскільки в той день Дмитруку оголосили про підозру. Відтак якщо нардеп повернеться до Молдови, то цього разу його можуть затримати. За даними джерел серед молдавських правоохоронців, вже вчора в столиці Молдови працювали представники українських правоохоронних органів.

Скоріше за все, підкреслює УП, Дмитрук придбав квиток на найближчий доступний рейс і у Рим не збирався. Різні джерела видання у правоохоронних органів стверджують, що Дмитрук міг відправитись до Лондона, а інші інформують про Стамбул.

Хто такий Артем Дмитрук

31-річний уродженець Вінниччини Артем Дмитрук потрапив до парламенту як мажоритарник від фракції «Слуги народу», але у 2021 році його виключили. З того моменту нардеп перебуває у Верховній Раді як позафракційний, член правоохоронного комітету Ради.

Депутат відомий кількома скандалами. У 2020 році Артем Дмитрук разом з Олексієм Леоновим поклали квіти до будівлі Будинку профспілок в Одесі, де 2 травня 2014 року загинула група сепаратистів під час протистояння з прихильниками Євромайдану. Нардеп також брав участь у пропагандистському фільмі блогера, підозрюваного у держзраді, Анатолія Шарія про згадані вище події, виправдовуючи агресію озброєних та проросійськи налаштованих громадян, які хотіли захопити владу в місті.

У січні 2022 року Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді, щоби пройти до зали засідань. Також у червні 2021 року охоронців Дмитрука звинуватили в нападі на активістів в Одесі – заяви в поліцію написали двоє постраждалих, що прийшли до його приймальні.

У жовтні 2023 року, за даними ЗМІ, він Артем Дмитрук з іншим «слугою» Олександром Куницьким вчинили бійку з військовим ЗСУ у Голосіївському районі Києва. Постраждалий стверджував, що нардепи начебто вимагали від нього гроші та звинувачували у якихось аферах. Офіс генерального прокурора після цього відкрив проти депутатів кримінальне провадження про хід, якого, однак, наразі невідомо.

Артем Дмитрук також виступив проти заборони Російської православної церкви в Україні. У лютому 2024 року стало відомо, що Дмитрук вніс заставу за священнослужителя Павла Музичука, причетного до постановних мітингів у Києво-Печерській Лаврі.

Нещодавно Дмитрук критично висловився про дії ЗСУ на Курщині, звинувативши їх у знущаннях з місцевого населення.

Підозри депутату та його втеча за кордон

24 та 25 серпня українські ЗМІ почали повідомляти про втечу з України скандального народного депутата Артема Дмитрука. 24 серпня нардепа помітили у відділку молдавської поліції Штефан-Воде, де він начебто писав заяву про незаконний перетин кордону. Саме ця стаття дозволяє отримати статус біженця. Журналіст Михайло Ткач повідомив, що 24 серпня Артем Дмитрук відправився з аеропорту «Кишинів» до Риму.

25 серпня в Офісі генерального прокурора повідомили, що народному депутату Артему Дмитруку оголосили підозру за напад на правоохоронця та військового і спробу викрасти зброю. Того ж дня ДБР почало розслідування щодо можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом.

Журналісти безрезультатно намагалися зв’язатися із нардепом, якого звинувачують у незаконному перетині кордону. 25 серпня у своєму Telegram-каналі Дмитрук назвав інформацію про свій виїзд у Молдову «вкидом», а наступного дня відреагував на заяву президента Володимира Зеленського про проблеми з незаконним перетином кордону і колаборантами. За словами нардепа, у такий спосіб влада «намагається позбутися тих, хто має сміливість захищати свої переконання, казати правду і відстоювати права Церкви та мільйонів українців».

26 серпня пресслужба Апарату Верховної Ради України проінформувала, що Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся.

Доповнено. 27 серпня міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що Артем Дмитрук не повідомив, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою – там його прийняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна. У коментарі молдовській службі «Радіо Свобода» він додав, що молдовська сторона виконала свої зобов’язання: в’їзд нардепа задокументували, після чого він залишив країну через міжнародний аеропорт Кишинева.