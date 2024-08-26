Зеленський дав два тижні на розв'язання проблеми з незаконним перетином кордону і колаборантами
Президент України Володимир Зеленський заявив, що правоохоронці та антикорупційні органи впродовж двох наступних тижнів повинні запропонувати чіткий план щодо вирішення питань колаборантів та незаконного перетину кордону. Про це голова держави заявив у своєму вечірньому зверненні у понеділок, 26 серпня.
Як розповів президент України, сьогодні він провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів, були також Генеральний прокурор, керівник Державної прикордонної служби України. Також звучали доповіді щодо протидії колаборантам, стосовно кримінальних проваджень щодо тих, хто виправдовує російську агресію та служить війні проти України.
«Окремо розглянули питання щодо кордону, щодо фактів незаконного перетину – доповідали Клименко, Малюк, Сухачов. Щодо антикорупційної програми та стану всіх заходів доповідали керівники НАЗК, НАБУ та САП. За два тижні повинні напрацювати й представити чіткий план розв’язання проблемних питань – усі вони абсолютно зрозумілі. Потрібні дії», – сказав Зеленський.
Зауважимо, що питання втечі з України одіозних політиків, бізнесменів та медійних персон, які своїми діями підігрували Росії, а також всіляко сприяли розгортанню війни проти українців та виправдовували її, назрівало давно. Однак лише напередодні Володимир Зеленський повідомив про наміри провести нараду з керівниками правоохоронних відомств після того, як стало відомо про незаконний перетин кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.
Тим часом Центр Протидії Корупції опублікував далеко не повний список втікачів:
- Артем Дмитрук, народний депутат, обраний від Слуги Народу, захисник УПЦ МП, який втік перед оголошенням йому підозри у побитті військового та правоохоронця;
- Андрій Портнов, поплічник Януковича, який поширював антизахідні наративи, втік за кордон у червні 2022 року;
- Ігор Портнов, син Портнова призивного віку, виїхав як волонтер;
- Андрій Деркач, проросійський політик, оголошений у розшук за підозрою у держзраді та незаконному збагаченні, втік до Росії, де став кандидатом в депутати;
- Євгеній Мураєв, проросійський політик, якого РФ розглядала як потенційного керівника маріонеткового уряду, втік за кордон у травні 2022 року;
- Тарас Козак, підозрюваний у держзраді ексдепутат від ОПЗЖ, «права рука» Медведчука, який втік з України до вторгнення Росії;
- Олег Волошин, підозрюваний у держзраді ексдепутат від ОПЗЖ, який втік до Росії через Білорусь;
- Наталія Королевська, ексдепутатка від ОПЗЖ, фігурантка справи НАБУ про незаконне збагачення, яка втекла в Емірати;
- Олександр Єфремов, колишній керівник фракції Партії регіонів, втік до Росії на початку повномасштабного вторгнення;
- Геннадій Боголюбов, олігарх, який зміг виїхати з країни у червні 2024 року за допомогою чужих документів;
- Олександр Тупицький, колишній голова КСУ, фігурант справи ДБР, який втік за кордон у березні 2022 року;
- Кирило Шевченко, ексголова Нацбанку, фігурант справ НАБУ, який виїхав за кордон у відрядження перед повідомленням про підозру і не повернувся;
- Дмитро Сенниченко, колишній голова Фонду держмайна, фігурант справи НАБУ, втік за кордон одразу після обшуків у нього вдома;
- Ярослав Дубневич, народний депутат, фігурант кількох справ НАБУ, втік за кордон у 2023 році;
- Ігор Кушнір, президент Київміськбуду, який виїхав за кордон за довідкою про інвалідність, а після цього піднявся на Еверест;
- Віктор Сиса, засуджений до 5,5 років позбавлення волі ексдиректор ДП «Гутянське лісове господарство»;
- Владислав Трубіцин, депутат Київради, обвинувачений у корупції депутат Київради, який виїхав за кордон завдяки листу від ГУР;
- Олег Гладковський, колишній перший заступник секретаря РНБО, фігурант справи НАБУ;
- Ігор Гладковський, син Олега Гладковського, фігурант справи НАБУ, виїхав за кордон у 2022 році;
- Андрій Довбенко, фігурант справи НАБУ, який втік до Великої Британії;
- Андрій Наумов, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, який втік до Сербії за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення Росії.