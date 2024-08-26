Президент України Володимир Зеленський провів нараду із силовиками

Президент України Володимир Зеленський заявив, що правоохоронці та антикорупційні органи впродовж двох наступних тижнів повинні запропонувати чіткий план щодо вирішення питань колаборантів та незаконного перетину кордону. Про це голова держави заявив у своєму вечірньому зверненні у понеділок, 26 серпня.

Як розповів президент України, сьогодні він провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів, були також Генеральний прокурор, керівник Державної прикордонної служби України. Також звучали доповіді щодо протидії колаборантам, стосовно кримінальних проваджень щодо тих, хто виправдовує російську агресію та служить війні проти України.

«Окремо розглянули питання щодо кордону, щодо фактів незаконного перетину – доповідали Клименко, Малюк, Сухачов. Щодо антикорупційної програми та стану всіх заходів доповідали керівники НАЗК, НАБУ та САП. За два тижні повинні напрацювати й представити чіткий план розв’язання проблемних питань – усі вони абсолютно зрозумілі. Потрібні дії», – сказав Зеленський.

Зауважимо, що питання втечі з України одіозних політиків, бізнесменів та медійних персон, які своїми діями підігрували Росії, а також всіляко сприяли розгортанню війни проти українців та виправдовували її, назрівало давно. Однак лише напередодні Володимир Зеленський повідомив про наміри провести нараду з керівниками правоохоронних відомств після того, як стало відомо про незаконний перетин кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

Тим часом Центр Протидії Корупції опублікував далеко не повний список втікачів: