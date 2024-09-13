Працівники ТЦК затримали 38-річного місцевого мешканця і передали поліції

У четвер, 12 вересня, 38-річний місцевий мешканець на вході у приміщення Мукачівського РТЦК та СП вдарив пляшкою по голові військовослужбовця. Нападника затримали і передали правоохоронцям, а працівника центру комплектування госпіталізували. Поліція відкрила кримінальну справу.

Відео затримання чоловіка біля спортивного майданчика в Мукачеві оприлюднив у Facebook Володимир Сидоренко. На кадрах видно, як люди у військовій формі повалили на землю невідомого, застосували газовий балончик і силою помістили чоловіка до мікроавтобуса.

У Закарпатському ОТЦК та СП розповіли, що в такий спосіб військовослужбовці Мукачівського центру комплектування затримували нападника, який вдарив пляшкою по голові їхнього колегу.

«Близько 15:30 агресивно настроєний громадянин, якого видно на відео, підійшов до вхідних дверей Мукачівського РТЦК та СП та постукав у них. Перебуваючи у добовому наряді військовослужбовець відкрив двері. У цей же час, візитер зненацька вдарив військовослужбовця скляною пляшкою по голові і намагався втекти. Група військовослужбовців зі складу добового наряду Мукачівського РТЦК та СП миттєво відреагували на цей акт агресії та затримали нападника, застосувавши силу, аби кривдник не втік до прибуття поліції», – зазначили в ОТЦК.

Нападника передали наряду патрульної поліції. Травмованого працівника Мукачівського РТЦК госпіталізовано. За фактом нападу на військовослужбовця в Закарпатському ОТЦК розпочали службове розслідування.

У поліції Закарпатської області повідомили ZAXID.NET, що нападником є 38-річний раніше судимий місцевий мешканець. Його помістили в ізолятор тимчасового тримання. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 ККУ – хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає від трьох до семи років ув’язнення.