Андрій Шапошніков агресивно накинувся на співробітника ТЦК в Мукачево

Директор комунального підприємства Стрийської міської ради та підприємець Андрій Шапошніков виявився причетним до конфлікту, що виник між співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки і кришнаїтами в Мукачево. Інцидент трапився ще 1 червня, однак Андрій Шапошніков записав відео зі вибаченням перед військовими лише через два тижні.

Інцидент між кришнаїтами, перехожими та співробітниками ТЦК у Мукачево трапився 1 червня 2024 року. Тоді низка місцевих Telegram-каналів оприлюднила відео, на якому працівники ТЦК намагалися вручити повістки кришнаїтам. Один із чоловіків у цивільному, який був у натовпі вірян, агресивно відреагував на дії військових.

«Пішов звідси. Ти куди прийшов? Ці люди – божі, ти куди прийшов? Ти кого хочеш забрати», – вигукував Шапошніков.

Після того співробітники ТЦК викликали поліцію та силоміць таки забрали кількох чоловіків для уточнення даних, попри те, що перехожі блокували їхній автомобіль.

Уже за два тижні після цього інциденту, 14 червня, Telegram-канал «ПолітБавовна» звернув увагу на те, що агресивним чоловіком на відео є Андрій Шапошніков – керівник комунального підприємства Стрийської міськради «Комфортний Стрий» та низки управляючих компаній. Сам Шапошніков напередодні записав відео із вибаченнями перед військовослужбовцями ТЦК.

«Насамперед хочу вибачитись за свою ганебну поведінку, мені дуже соромно, що я так себе повів. Навіть якщо в б мені здавалось, що якісь слова або вчинки наших захисників не коректні, я мав з поваги до того, що ці люди щодня ризикують життям та здоровʼям, я мав проявити повагу, терпіння і бути ввічливим і культурним», – сказав Андрій Шапошніков у відео.

При цьому, він не зміг пояснити свою агресивну реакцію, зазначивши, що можливо це у нього був «психоз» і назвав ситуацію «незрозумілою».

Андрій Шапошніков є директором комунального підприємства Стрийської міськради «Комфортний Стрий». Крім цього, він є керівником і тренером спортивного клубу «Хануман» і директором охоронної фірми «Шторм – безпека», що належить його дружині Ірині. За даними Telegram-каналу «ПолітБавовна», він наближений до мера Стрия Олега Канівця та має бронювання від мобілізації.

Додамо, що кришнаїти – це послідовники Міжнародного товариства свідомості Крішни. Однак за українським законодавством релігійні переконання не звільняють людину від обов’язку захищати державу. Конституція закріплює рівність усіх громадян та не допускає дискримінації за релігійною ознакою.