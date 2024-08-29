Артема Дмитрука підозрюють у нападах на громадян

Державне бюро розслідувань оголосило в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Верховної Ради. Про це повідомила пресслужба бюро в четвер, 29 серпня.

У відомстві не вказала імені підозрюваного, однак викладені факти та оприлюднені ДБР світлини вказують на те, що ідеться про Артема Дмитрука, який 24 серпня втік з України. ДБР нагадало, що 25 серпня генпрокуратура повідомила про підозру чинному народному депутату, який брав участь у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.

За даними слідства, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому нардеп умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

В іншому випадку – в Києві у депутата виникла суперечка з одним із громадян, під час якої він завдав чоловіку декілька ударів, зокрема у голову. Відповідно до висновку експерта, потерпілому було спричинено тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Хто такий Артем Дмитрук

31-річний уродженець Вінниччини Артем Дмитрук потрапив до парламенту як мажоритарник від фракції «Слуги народу», але у 2021 році його виключили. З того моменту нардеп перебуває у Верховній Раді як позафракційний, член правоохоронного комітету Ради.

Депутат відомий кількома скандалами. У 2020 році Артем Дмитрук разом з Олексієм Леоновим поклали квіти до будівлі Будинку профспілок в Одесі, де 2 травня 2014 року загинула група сепаратистів під час протистояння з прихильниками Євромайдану. Нардеп також брав участь у пропагандистському фільмі блогера, підозрюваного у держзраді, Анатолія Шарія про згадані вище події, виправдовуючи агресію озброєних та проросійськи налаштованих громадян, які хотіли захопити владу в місті.

Артем Дмитрук також виступив проти заборони Російської православної церкви в Україні. У лютому 2024 року стало відомо, що Дмитрук вніс заставу за священнослужителя Павла Музичука, причетного до постановних мітингів у Києво-Печерській Лаврі.

Нещодавно Дмитрук критично висловився про дії ЗСУ на Курщині, звинувативши їх у знущаннях з місцевого населення.

Втеча Артема Дмитрука з України: що відомо

24 та 25 серпня в українських ЗМІ з’явилась інформація про втечу з України 31-річного народного депутата, члена правоохоронного комітету Ради Артема Дмитрука. 24 серпня нардепа помітили у відділку молдавської поліції Штефан-Воде, де він начебто писав заяву про незаконний перетин кордону. Журналіст Михайло Ткач повідомив, що 24 серпня Артем Дмитрук відправився з аеропорту «Кишинів» до Риму.

25 серпня в Офісі генерального прокурора повідомили, що народному депутату Артему Дмитруку оголосили підозру за напад на правоохоронця та військового і спробу викрасти зброю. Того ж дня ДБР почало розслідування щодо можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом.

26 серпня пресслужба Апарату Верховної Ради України проінформувала, що Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся. Згодом Михайло Ткач повідомив, що нардеп Артем Дмитрук, якому оголосили підозру у нападах на правоохоронця та військового, утік з України, пішки перетнувши кордон з Молдовою через пункт пропуску «Паланка».

27 серпня міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що Дмитрук не повідомив, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою – там його прийняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна. Молдавські правоохоронці також не могли затримати Дмитрука, оскільки Україна не надала підстав.

Генеральний прокурор Андрій Костін у коментарі «Суспільному» повідомив, що, ймовірно, у перетині кордону народному депутату Артему Дмитруку допомогли службові особи різних органів. Також правоохоронці знають, в якій країні перебуває депутат. Він зазначив, що Україна намагатиметься повернути нардепа добровільно, якщо ж ні – оголосить про розшук і подасть запит про екстрадицію.