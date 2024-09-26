Офіс генпрокурора готує екстрадицію нардепа Артема Дмитрука
Місцезнаходження депутата встановили, суд визначив йому запобіжний захід
Офіс Генпрокурора встановив місцезнаходження нардепа Артема Дмитрука та готує матеріали для його екстрадиції. Про це повідомили на сайті прокуратури 26 вересня.
У межах співпраці з компетентними органами країни, де перебуває Дмитрук, Офіс Генпрокурора готує матеріали для його екстрадиції.
«Наразі місцезнаходження депутата встановлено та судом йому визначено міру запобіжного заходу», – зазначають у повідомленні.
Про перебіг цієї справи Офіс Генерального прокурора обіцяє повідомити після узгодження інформації з міжнародними партнерами, щоб не зашкодити кримінальному провадженню.
У чому підозрюють Дмитрука та що відомо про його втечу
Наприкінці серпня 2024 року в ЗМІ з’явилась інформація про втечу з України 31-річного народного депутата, члена правоохоронного комітету Ради Артема Дмитрука.
25 серпня в Офісі генерального прокурора повідомили, що народному депутату оголосили підозру за напад на правоохоронця та військового і спробу викрасти зброю. Того ж дня ДБР почало розслідування щодо можливої організації незаконного перетину кордону. Відомо, що перетнути кордон він міг через пункт пропуску з Молдовою «Паланка». При цьому пресслужба Апарату Верховної Ради України проінформувала, що Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся.
Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що Дмитрук не повідомив, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою – там його прийняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.
За клопотанням прокуратури Печерський районний суд Києва обрав Дмитруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 29 серпня Державне бюро розслідувань оголосило його в міжнародний розшук.