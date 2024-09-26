Про перебіг цієї справи Офіс Генерального прокурора обіцяє повідомити після узгодження інформації з міжнародними партнерами

Офіс Генпрокурора встановив місцезнаходження нардепа Артема Дмитрука та готує матеріали для його екстрадиції. Про це повідомили на сайті прокуратури 26 вересня.

У межах співпраці з компетентними органами країни, де перебуває Дмитрук, Офіс Генпрокурора готує матеріали для його екстрадиції.

«Наразі місцезнаходження депутата встановлено та судом йому визначено міру запобіжного заходу», – зазначають у повідомленні.



Про перебіг цієї справи Офіс Генерального прокурора обіцяє повідомити після узгодження інформації з міжнародними партнерами, щоб не зашкодити кримінальному провадженню.

У чому підозрюють Дмитрука та що відомо про його втечу

Наприкінці серпня 2024 року в ЗМІ з’явилась інформація про втечу з України 31-річного народного депутата, члена правоохоронного комітету Ради Артема Дмитрука.

25 серпня в Офісі генерального прокурора повідомили, що народному депутату оголосили підозру за напад на правоохоронця та військового і спробу викрасти зброю. Того ж дня ДБР почало розслідування щодо можливої організації незаконного перетину кордону. Відомо, що перетнути кордон він міг через пункт пропуску з Молдовою «Паланка». При цьому пресслужба Апарату Верховної Ради України проінформувала, що Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся.

Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що Дмитрук не повідомив, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою – там його прийняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.

За клопотанням прокуратури Печерський районний суд Києва обрав Дмитруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 29 серпня Державне бюро розслідувань оголосило його в міжнародний розшук.